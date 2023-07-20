Листівки з днем народження подрузі: красиві та яскраві привітання дорогій людині

Красиві листівки з днем народження улюбленої подруги

Кажуть, що друзі – це сім’я, яку ми обираємо. Вони дають нам важливі поради, підтримують у скрутну хвилину й поділяють радість. Подруги займають особливе місце у житті. Але часто нам бракує часу сказати їм про це. Тому день народження — чудова нагода показати подрузі, яку важливу роль вона відіграє у вашому житті.

Вибравши гідний подарунок на день народження подруги варто подумати й про те, як ви її вітатимете. Зворушливі вірші та проза для іменинниці — традиційні елементи поздоровлень, але чому б не додати до них гарні листівки із днем народження подрузі. Красива картинка з днем народження подрузі прикрасить будь-яке привітання та порадує іменинницю. Безперечною перевагою такого привітання є і те, що його можна моментально доставити іменинниці, якщо вас поділяють кілометри.

Листівка улюбленій подрузі з днем народження може мати великий підпис з побажаннями, а може містити лише фразу — "З днем народження, дорога подружка!". Все залежить від ваших уподобань та смаків іменинниці.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав листівки з днем народження для подруги на будь-який вік та смак. Залишиться тільки вибрати слушну, зберегти на свій гаджет, а потім відправити подрузі через WhatsApp або Viber.

Вітальна листівка з днем народження подрузі

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Красиві листівки на день народження для подруги

Листівка улюбленій подрузі на день народження

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження подрузі у віршах та прозі. Також на сайті можна знайти прикольні поздоровлення з днем народження для подруги.