Привітання з днем народження подрузі: прикольні побажання у прозі, віршах та відеолистівки

Виберіть смішне привітання з днем народження подрузі, від якого вона буде в захваті

Подруга — близька людина, яка не лише підтримає у скрутну хвилину, а й зможе щиро порадіти здобуткам. Це людина, яка буде поряд завжди. Тож не забудьте привітати її з днем народження особливими словами.

У день народження іменинниці скажуть дуже багато теплих слів. Щоб виділитися із загальної маси привітань та просто порадувати її, підготуйте прикольне привітання з днем народження подрузі. Такі побажання подарують іменинниці яскраві емоції та додатковий привід усміхнутися. Смішні поздоровлення з днем народження подрузі точно запам’ятаються їй надовго.

Якщо ви зіткнулися з проблемою у виборі слів, які зарядять іменинницю позитивом і піднімуть настрій на цілий день, пропонуємо ознайомитися з добіркою "Телеграфа". Ми зібрали прикольні привітання з днем народження подрузі у віршах та прозі. Крім того, ви зможете підібрати жартівливе привітання подрузі у вигляді відеолистівки. Вам залишиться тільки вибрати те, що найбільше сподобається, скопіювати та відправити подрузі в будь-якому з месенджерів.

Прикольні вітання подрузі своїми словами

З Днем народження подруго! Бажаю бути зухвалою і відв’язною, милою і прекрасною, дивною і цікавою, мрійливою і дивовижною, ніжною і ласкавою, сніговою і буйною, сміливою і дикою, таємничою і променистою, зі своєю родзинкою і зі своїм заскоком, в загальному незвичайною, різнобічною і приголомшливою в цьому світі 💖.

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Настав твій день! Фарбуй вії тушшю, губи – губнушкою 💄, а щоки – маслом і починай загадувати бажання. А я бажаю тобі, щоб за все, що відбувається в житті, не доводилося платити, щоб карма миттєво накривала твоїх ворогів, щоб твої фантазії скоріше здійснилися, і щоб поряд завжди знаходився саме той, кого ти хочеш бачити в цю хвилину. Бажаю сьогодні чудово повеселитися, отримати багато різних подарунків, а те, що не підійде за розміром тобі, тут же віддати своїй найкращій подрузі. З Днем народження! Від найкращої подруги 🎈.

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З днем народження, моя подруго! 🎉 Бажаю, щоб на твої вуха не падала локшина, щоб на твої мізки не капало сумління. Будь милою пайкою для свого заїньки, грізною тигрицею в клітці з ворогом і подружкою-веселушкою в нашій компанії 🤩. Щастя тобі по самі помідори та удачі на всі випадки життя!

З днем народження, подруго — смішні побажання у прозі:

Люба моя, вітаю тебе від щирого серця з днем народження! Ура, ти на рік ближче до пенсії! Вже не персик, але ще не курага. Гаразд, жартую, насправді ти в мене найдивовижніша і чудова, ти й сама це знаєш. Чарівна моя, я бажаю тобі залишатися такою ж променистою, чарівною, красивою, жіночною і просто чарівною 💫. Нехай життя підлаштовується під твої мрії та плани, нехай виконуються найзаповітніші бажання, і нехай ти будеш найщасливішою у цьому світі. Найміцнішого тобі здоров’я, успіхів у всіх починаннях, удачі, добробуту, справжнього кохання, позитиву та радості щодня. Вітаю! 🥂🎂

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Подруженька, у твій день народження я тобі побажаю їсти скільки хочеш, і не товстіти, мріяти скільки завгодно, і щоб не тріснула губа, жити солодким життям, і щоб ніде нічого не злиплося, бути шалено щасливою і коханою 💖, але не втрачати голови у важливій справі🌺.

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Нехай ти на рік постаріла, нехай фігура вже не та, головне, щоб душа весь час співала, а п’ята точка на місці не сиділа. Нехай ніколи не гасне вогонь в очах 🤩, пожежа в серці та азарт у житті. З днем народження, моя старіюча, але, як і раніше, прекрасна й улюблена подружка! 🎁

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Дорога моя подружка, сьогодні я хочу тобі побажати вічного кайфу та драйву від життя 🌹. Нехай твій "принц" не виявиться педальним конем, нехай твоя карета ніколи не перетвориться на гарбуз, нехай твоє щастя не буде обмежено часом 🎉. Персику мій, бажаю з кожним днем ставати все соковитішим і наливнішим, все смачнішим і апетитнішим. З днем народження! 🎁🎈🌹

Прикольні привітання з днем народження найкращій подрузі

В цей день лише для тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає 🤩

***

З днем народження вітаю 🌺

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

***

З Днем народження вітаю!💞

Щастя, радості бажаю!

Будь весела, наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча, наче кішка,

Будь, як лялька, – симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

З Днем народження вітаю,

І за тебе випиваю!

***

Лови завжди чоловічі погляди,

І тільки принца обирай!

І грошей – адже нам мало треба –

Лиш щоб життя нагадувало рай!

Будь стильною та незвичною,

І нехай целюліт геть мандрує,

І життя щоб коханням насичене,

Бо секс нам здоров'я дарує!

***

Щоб у банку та кишенi,

Були гривнi та зеленi,

На подвір'ї й в гаражі

Іномарки дві круті,

Щоб у життi було гiрко

Лиш вiд доброї горiлки,

Щоб був успiх та зростання,

Були сили для кохання!

Вiтаю з Днем Народження!

***

З днем народження, подруго!

Нехай буде в тебе все:

І пентхаус, і прислуга,

Яхта власна геть несе!

В центрі ще одну квартиру

Одягайся в бутиках,

І бісися тільки з жиру,

І живи, немов в казках!

Жартівливе привітання з днем народження подрузі — відеолистівки

Прикольне привітання подрузі

Веселе вітання з днем народження подрузі

Прикольне привітання подрузі з днем народження

Приколи на день народження подрузі

Поздоровлення з днем народження подрузі з приколом

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