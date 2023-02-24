Красиві привітання з днем народження жінці: побажання своїми словами

Зібрали красиві слова для жінки з днем народження

Жінці важливо відчувати кохання та отримувати знаки уваги від близьких та дорогих людей. Відмінна нагода проявити свої найкращі почуття – день народження. Спеціально підготовлене для іменинниці гарне та оригінальне привітання з днем народження підніме їй настрій та покаже, наскільки вона вам дорога.

Від надлишку почуттів та хвилювань не завжди вдається знайти добрі слова побажань. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" підготував добірку, в якій зібрано гарні привітання з днем народження жінці. Ці побажання не залишать байдужою жодну іменинницю.

Привітання жінці з днем народження своїми словами

Чудову жінку вітаю з днем народження! Бажаю тобі найпрекраснішого в особистому житті та в кар’єрі. Бажаю, щоб удень тобі завжди світило яскраве сонце, а вночі — сяяли не менш яскраві зорі!

Дозволь привітати тебе з твоїм святом і побажати найважливішого — здоров’я. Нехай воно ніколи тебе не підводить. І удача нехай завжди буде поряд з тобою. Вона не менш важлива. Та й куди ж без щастя. Нехай його в тебе буде не просто багато, а з надлишком. З Днем народження!

Я дуже тішуся, що сьогодні можу привітати тебе з днем народження. Хочу, щоб твоє життя наскільки це можна складалося зі свят та позитивних подій. Бажаю тобі яскравих вражень, щастя, кохання, уваги близьких та везіння у всьому!

Візьми від мене найтепліші побажання та привітання з днем народження! Бажаю тобі здоров’я та довголіття, щастя та везіння, нев’янучої краси та шарму! Радуй своє оточення позитивом та посмішкою! З Днем народження!

Хороші слова у день народження жінці

У твій день народження хочу сказати 1000 приємних слів, побажати найміцнішого здоров’я, любові та турботи від людей, що оточують тебе, затишку в будинку, комфорту в душі, здійснення задуманого.

Розумну, вродливу, люблячу жінку вітаю з днем народження! Ти даруєш нам красу, своєю цілеспрямованістю вчиш не зупинятися на досягнутому, а своїм позитивом допомагаєш не впадати у відчай і не сумувати! Дякую, що ти є і прийми наші найкращі вітання!

Бажаю тобі завжди залишатися гарною, неповторною, веселою, ніжною, милою! Бажаю самій кохати та бути коханою! І щоб на все вистачало сили! Нехай кожен день твого життя буде ясним і сонячним, нехай тобі співають птахи, цвітуть квіти, а попереду чекає багато яскравих, наповнених радістю подій!

Вітаю! Бажаю багато квітів, подарунків, добрих та щирих побажань! Продовжуй поєднувати в собі крихкість і велику силу, доброту та твердість характеру, витонченість та вміння смачно готувати, елегантність та почуття гумору, зовнішню беззахисність та мудрість! Бажаю нових звершень у справжньому коханні та приємного посмаку від майбутнього свята! З твоїм днем!

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