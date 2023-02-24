Красивые поздравления с днем рождения женщине: пожелания своими словами

Собрали красивые слова для женщины с днем рождения

Женщине важно чувствовать любовь и получать знаки внимания от близких и дорогих людей. Отличный повод проявить свои лучшие чувства — день рождения. Специально подготовленное для именинницы красивое и оригинальное поздравление с днем рождения поднимет ей настроение и покажет, насколько она вам дорога.

От переизбытка чувств и волнений не всегда удается найти хорошие слова пожеланий. Специально для своих читателей "Телеграф" подготовил подборку, в которой собраны красивые поздравления с днем рождения женщине. Эти пожелания не оставят равнодушной ни одну именинницу.

Поздравления женщине с днем рождения своими словами

Восхитительную и замечательную женщину поздравляю с днем рождения! Желаю тебе самого прекрасного в личной жизни и в карьере. Желаю, чтобы днем тебе всегда светило яркое солнце, а ночью — сверкали не менее яркие звезды!

Разреши поздравить тебя с твоим праздником и пожелать самого важного — здоровья. Пусть оно никогда тебя не подводит. И удача пусть всегда будет рядом с тобой. Она не менее важна. Ну и куда же без счастья. Пусть его у тебя будет не просто много, а с избытком. С днем рождения!

Я очень радуюсь, что сегодня могу поздравить тебя с днем рождения. Хочу, чтобы твоя жизнь насколько это можно состояла из праздников и позитивных событий. Желаю тебе ярких впечатлений, счастья, любви, внимания близких и везения во всем!

Прими от меня самые теплые пожелания и поздравления с днем рождения! Желаю тебе здоровья и долголетия, счастья и везения, неувядающей красоты и шарма! Радуй окружающих своим позитивом и улыбкой! С днем рождения!

Хорошие слова в день рождения женщине

В твой день рождения хочу сказать 1000 приятных слов, пожелать крепчайшего здоровья, любви и заботы от окружающих тебя людей, уюта в доме, комфорта в душе, исполнения задуманного.

Умную, красивую, любящую женщину поздравляю с днем рождения! Ты даришь нам красоту, своей целеустремлённостью учишь не останавливаться на достигнутом, а своим позитивом помогаешь не отчаиваться и не унывать! Спасибо, что ты есть и прими наши самые лучшие поздравления!

Желаю тебе всегда оставаться красивой, неповторимой, веселой, нежной, милой! Желаю самой любить и быть любимой! И чтобы на всё всегда хватало силы! Пусть каждый день твоей жизни будет ясным и солнечным, пусть для тебя поют птицы, цветут цветы, а впереди ждет много ярких, наполненных радостью событий!

Поздравляю! Желаю много цветов, подарков, добрых и искренних пожеланий! Продолжай сочетать в себе хрупкость и большую силу, доброту и твердость характера, утонченность и умение вкусно готовить, элегантность и чувство юмора, внешнюю беззащитность и мудрость! Желаю новых свершений в настоящей любви и приятного послевкусия от предстоящего праздника! С твоим днем!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с юбилеем.