С днем рождения: очень красивые поздравления для женщины

Поздравьте женщину с днем рождения — отправьте ей красивые пожелания в прозе или стихах

Рано или поздно перед каждым человеком возникает вопрос — как поздравить с днем рождения близкую родственницу, подругу или просто знакомую. Однозначно можно сказать, что любой женщине приятно внимание. Теплые пожелания и комплименты, сложенные в красивые фразы, сделают именинницу счастливее, а ее день рождения — незабываемым.

"Телеграф" предлагает читателям подборку, в которой можно найти очень красивое поздравление женщине с днем рождения.

Красивое поздравление женщине на день рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю получать от жизни неземное наслаждение. Пусть будет у тебя достаток во всем, настоящая любовь и головокружительный успех. Пусть проблемы обходят стороной, а все до одной мечты — непременно сбываются. Желаю, чтобы твои красивенные глаза всегда сияли от счастья и улыбка не сходила с лица!

Поздравляю с твоим днем и желаю всегда вставать с кровати в отличном настроении. Пусть твоя жизнь будет наполнена только радостью и счастьем. Желаю достатка, уюта дома, тепла, поддержки, взаимопонимания и любви в семье, успехов в твоем деле. Будь счастлива и пусть душа твоя только радостные песни поет! С днем рождения!

С днем рождения! Пусть все беды и ненастья останутся далеко в прошлом. Отныне желаю, чтобы в твоей жизни были только счастливые и ясные дни! А еще желаю радости и постоянного везенья! Пусть близкие любят, ценят и радуют тебя!

Будь счастлива и наслаждайся каждой минутой жизни! Желаю, чтобы тебя всегда сопровождали удача и успех. Иди по жизни с любовью и счастьем под руку! Пусть все твои желания станут реальностью. С днем рождения!

Поздравляю! Желаю с уверенностью в завтрашнем дне идти по дороге жизни. Рядом с тобой пусть будут любимые и преданные люди, на которых всегда можно опереться. Будь такой же красивой, задорной, упорной, женственной. Желаю солнца в душе и радости в глазах. С днем рождения!

Красивые пожелания женщине с днем рождения в стихах

От всей души с любовью и теплом

Хочу тебя поздравить с днем рождения!

Желаю согревать улыбкой дом

И быть всегда в хорошем настроении!

Любви, добра, уюта и тепла!

И пожелаю я тебе вдобавок,

Чтоб ты всегда счастливою была,

Здоровья крепкого и денежных прибавок!

***

Будь всегда такой же милой,

Нежной, ласковой, красивой.

Для супруга — самой лучшей,

Для друзей — как солнца лучик.

Для детей — красивой самой,

Самой лучшей в мире мамой.

Для врагов — непобедимой,

Для семьи — всегда любимой.

Пусть судьба тебя ласкает,

Деньги в кошельке не тают.

И пускай тебя беда

Не коснется никогда.

***

В жизни важно и здоровье, и счастье,

Чтоб не встречать на дороге ненастье,

Чтобы любимые рядом бывали,

А дома всегда чтобы радости ждали.

Пусть красота не уходит с годами,

Мысли чтоб полнились вечно мечтами,

Жизнь удалась, а любовь на века,

Дорога по жизни была чтоб легка.

Что пожелать еще можно всегда?

Слез чтоб не знали глаза никогда,

Побольше каждый день везения,

Вас поздравляю с днем рождения!

***

Пусть этот день приносит счастье,

Улыбку, радость, звонкий смех,

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Сопровождал тебя успех!

Здоровье чтоб не подводило,

Мечты вели всегда вперед,

В резерве находились силы,

Чтоб встретить все, что тебя ждет!

А красота пусть расцветает,

Как свежий утренний цветок!

Пусть на душе светлее станет,

После прочтенья этих строк.

Напомним, ранее "Телеграф" советовал, что желать женщине на день рождения во время войны.