С днем рождения: очень красивые поздравления для женщины
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Поздравьте женщину с днем рождения — отправьте ей красивые пожелания в прозе или стихах
Рано или поздно перед каждым человеком возникает вопрос — как поздравить с днем рождения близкую родственницу, подругу или просто знакомую. Однозначно можно сказать, что любой женщине приятно внимание. Теплые пожелания и комплименты, сложенные в красивые фразы, сделают именинницу счастливее, а ее день рождения — незабываемым.
"Телеграф" предлагает читателям подборку, в которой можно найти очень красивое поздравление женщине с днем рождения.
Красивое поздравление женщине на день рождения
- Поздравляю с днем рождения! Желаю получать от жизни неземное наслаждение. Пусть будет у тебя достаток во всем, настоящая любовь и головокружительный успех. Пусть проблемы обходят стороной, а все до одной мечты — непременно сбываются. Желаю, чтобы твои красивенные глаза всегда сияли от счастья и улыбка не сходила с лица!
- Поздравляю с твоим днем и желаю всегда вставать с кровати в отличном настроении. Пусть твоя жизнь будет наполнена только радостью и счастьем. Желаю достатка, уюта дома, тепла, поддержки, взаимопонимания и любви в семье, успехов в твоем деле. Будь счастлива и пусть душа твоя только радостные песни поет! С днем рождения!
- С днем рождения! Пусть все беды и ненастья останутся далеко в прошлом. Отныне желаю, чтобы в твоей жизни были только счастливые и ясные дни! А еще желаю радости и постоянного везенья! Пусть близкие любят, ценят и радуют тебя!
- Будь счастлива и наслаждайся каждой минутой жизни! Желаю, чтобы тебя всегда сопровождали удача и успех. Иди по жизни с любовью и счастьем под руку! Пусть все твои желания станут реальностью. С днем рождения!
- Поздравляю! Желаю с уверенностью в завтрашнем дне идти по дороге жизни. Рядом с тобой пусть будут любимые и преданные люди, на которых всегда можно опереться. Будь такой же красивой, задорной, упорной, женственной. Желаю солнца в душе и радости в глазах. С днем рождения!
Красивые пожелания женщине с днем рождения в стихах
От всей души с любовью и теплом
Хочу тебя поздравить с днем рождения!
Желаю согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаю я тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
***
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
***
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Вас поздравляю с днем рождения!
***
Пусть этот день приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал тебя успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
В резерве находились силы,
Чтоб встретить все, что тебя ждет!
А красота пусть расцветает,
Как свежий утренний цветок!
Пусть на душе светлее станет,
После прочтенья этих строк.
Напомним, ранее "Телеграф" советовал, что желать женщине на день рождения во время войны.