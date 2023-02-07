Поздравления с днем рождения женщине: пожелания на любой вкус
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Подборка поможет красиво и оригинально поздравить женщину с днем рождения
В день рождения хочется сказать как можно больше хороших и добрых слов имениннице. Хочется пожелать что-то особенное, передать все свои позитивные эмоции.
Женщине будет приятно получить в день рождения поздравление в прозе или стихах. Форма не важна, главное — чтобы пожелания исходили от чистого сердца.
"Телеграф" приготовил подборку лучших поздравлений с днем рождения для женщины. Они подойдут имениннице любого возраста.
Поздравление с днем рождения женщине в прозе
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Поздравляю с днем рождения. Пусть все события с сегодняшнего дня составляют фундамент для твоей счастливой и красивой жизни, полной положительных эмоций и ярких впечатлений. Желаю не знать, что такое рутина и суета. Будь счастлива!
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Сегодня такой прекрасный день — день твоего рождения. Желаю, чтобы цифра в паспорте тебя не волновала, а отражение в зеркале пусть радует с каждым днем все больше. Пусть родные любимые люди будут рядом с тобой. Исполнения всех без исключения желаний. С днем рождения!
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От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы в сердце всегда была весна, а в голове — счастливая песня. Пусть в семье властвуют гармония и любовь. Неиссякаемой энергии и позитива. С днем рождения!
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В день рождения нам оказывают много внимания, дарят комплименты. Желаю, чтобы ты чувствовала себя нужной, любимой и счастливой ежедневно, 24/7. Желаю легкости, оптимизма, энергии, гармонии. Пусть жизнь будет насыщена радостными моментами. Хороших и верных спутников по жизни. С днем рождения!
Короткие поздравления на день рождения женщине
В день рождения желаю, чтобы от счастья кружилась голова. А еще внимания, любви и красоты. Поздравляю!
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Желаю сиять красотой, быть наполненной светом и энергией. Исполнения желаний. С днем рождения!
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Желаю, чтобы жизнь дарила незабываемые позитивные ощущения! С днем рождения!
С днем рождения для женщины в стихах
С днем рожденья тебя поздравляю
И хочу пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой,
Чтобы близкие все и родные,
Были счастливы рядом с тобой!
***
Пусть будет радость и удача,
И от любви поет душа,
Приумножай свои богатства,
Будь, как богиня, хороша!
Здоровья крепкого, везения,
Танцуй, гуляй и веселись,
Всегда будь в лучшем настроении —
Пусть мимо не проходит жизнь!
Твори, работай с вдохновением
И добрых лишь людей встречай,
И в свой чудесный день рождения
Живи, люби и процветай!
***
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной -
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый — надежда и теплое лето.
Желтым — пусть яркое солнце сияет,
Красный — любовью жизнь озаряет
Синий — поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаю такого тебе разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!
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