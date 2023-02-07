Поздравления с днем рождения женщине: пожелания на любой вкус

Подборка поможет красиво и оригинально поздравить женщину с днем рождения

В день рождения хочется сказать как можно больше хороших и добрых слов имениннице. Хочется пожелать что-то особенное, передать все свои позитивные эмоции.

Женщине будет приятно получить в день рождения поздравление в прозе или стихах. Форма не важна, главное — чтобы пожелания исходили от чистого сердца.

"Телеграф" приготовил подборку лучших поздравлений с днем рождения для женщины. Они подойдут имениннице любого возраста.

Поздравление с днем рождения женщине в прозе

***

Поздравляю с днем рождения. Пусть все события с сегодняшнего дня составляют фундамент для твоей счастливой и красивой жизни, полной положительных эмоций и ярких впечатлений. Желаю не знать, что такое рутина и суета. Будь счастлива!

***

Сегодня такой прекрасный день — день твоего рождения. Желаю, чтобы цифра в паспорте тебя не волновала, а отражение в зеркале пусть радует с каждым днем все больше. Пусть родные любимые люди будут рядом с тобой. Исполнения всех без исключения желаний. С днем рождения!

***

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы в сердце всегда была весна, а в голове — счастливая песня. Пусть в семье властвуют гармония и любовь. Неиссякаемой энергии и позитива. С днем рождения!

***

В день рождения нам оказывают много внимания, дарят комплименты. Желаю, чтобы ты чувствовала себя нужной, любимой и счастливой ежедневно, 24/7. Желаю легкости, оптимизма, энергии, гармонии. Пусть жизнь будет насыщена радостными моментами. Хороших и верных спутников по жизни. С днем рождения!

Короткие поздравления на день рождения женщине

В день рождения желаю, чтобы от счастья кружилась голова. А еще внимания, любви и красоты. Поздравляю!

***

Желаю сиять красотой, быть наполненной светом и энергией. Исполнения желаний. С днем рождения!

***

Желаю, чтобы жизнь дарила незабываемые позитивные ощущения! С днем рождения!

С днем рождения для женщины в стихах

С днем рожденья тебя поздравляю

И хочу пожелать от души:

Чтоб сегодня и дни остальные

Были радостны и хороши!

Чтоб не трогали бури мирские,

Чтобы сердце цвело добротой,

Чтобы близкие все и родные,

Были счастливы рядом с тобой!

***

Пусть будет радость и удача,

И от любви поет душа,

Приумножай свои богатства,

Будь, как богиня, хороша!

Здоровья крепкого, везения,

Танцуй, гуляй и веселись,

Всегда будь в лучшем настроении —

Пусть мимо не проходит жизнь!

Твори, работай с вдохновением

И добрых лишь людей встречай,

И в свой чудесный день рождения

Живи, люби и процветай!

***

Пусть будет жизнь полосатою зеброй,

Но не двухцветной, а разноцветной -

Пусть будет много зеленого цвета,

Зеленый — надежда и теплое лето.

Желтым — пусть яркое солнце сияет,

Красный — любовью жизнь озаряет

Синий — поднимет над суетой,

Будет красивой и доброй мечтой.

Желаю такого тебе разноцветия,

Счастья, здоровья и долголетия!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как креативно поздравить девушку с днем рождения.