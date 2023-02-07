Поздоровлення з днем народження жінці: побажання на будь-який смак

Добірка допоможе красиво та оригінально привітати жінку з днем народження

У день народження хочеться сказати якнайбільше хороших і добрих слів іменинниці. Хочеться побажати щось особливе, передати усі свої позитивні емоції.

Жінці буде приємно отримати у день народження вітання у прозі чи віршах. Форма не важлива, головне — щоб побажання виходили від щирого серця.

"Телеграф" приготував добірку найкращих привітань із днем народження для жінки. Вони підійдуть іменинниці будь-якого віку.

Привітання з днем народження жінці у прозі

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Вітаю з днем народження. Нехай усі події відсьогодні складають фундамент для твого щасливого та красивого життя, повного позитивних емоцій та яскравих вражень. Бажаю не знати, що таке рутина та суєта. Будь щаслива!

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Сьогодні такий чудовий день – день твого народження. Бажаю, щоб цифра в паспорті тебе не хвилювала, а відображення у дзеркалі нехай радує з кожним днем дедалі більше. Нехай рідні та кохані люди будуть поряд із тобою. Здійснення всіх без винятку бажань. З днем народження!

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Від щирого серця вітаю з днем народження! Бажаю, щоб у серці завжди була весна, а в голові щаслива пісня. Нехай у сім’ї панують гармонія та любов. Невичерпної енергії та позитиву. З днем народження!

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У день народження нам приділяють багато уваги, дарують компліменти. Бажаю, щоб ти відчувала себе потрібною, коханою та щасливою щодня, 24/7. Бажаю легкості, оптимізму, енергії, гармонії. Нехай життя буде насичене радісними моментами. Хороших і вірних супутників у житті. З днем народження!

Короткі вітання на день народження жінці

У день народження бажаю, щоб від щастя паморочилося в голові. А ще уваги, любові та краси. Вітаю!

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Бажаю сяяти красою, бути наповненою світлом та енергією. Здійснення бажань. З днем народження!

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Бажаю, щоб життя дарувало незабутні позитивні відчуття! З днем народження!

З днем народження для жінки у віршах

Добра, любові і підтримки,

Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки

Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров’я не підводить,

Твоя нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.

Хай збудуться ці всі слова!

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Скільки квітів навесні,

Скільки листя в гаї,

Стільки здоров’я, щастя, радості

В житті ми тобі бажаєм.

Щоб спокій і мир панували в родині,

Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.

Щоб горе минало і йшло в небуття,

Щоб радість завжди дарувало життя.

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З днем народження хочу тебе привітати!

Зичу щастя, здоров’я, миру й добра.

З кожним роком, як цвіт навесні — розцвітати,

Щоб такою веселою завжди була.

Щоб не знала ні горя, ні смутку, ні болі,

Лиш яскраві моменти були у житті.

Тож бажаю сьогодні щасливої долі,

Щоб не раз ще зустрілись у майбутті!

Раніше "Телеграф" розповідав, як креативно привітати дівчину з днем народження.