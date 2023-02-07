Поздоровлення з днем народження жінці: побажання на будь-який смак
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Добірка допоможе красиво та оригінально привітати жінку з днем народження
У день народження хочеться сказати якнайбільше хороших і добрих слів іменинниці. Хочеться побажати щось особливе, передати усі свої позитивні емоції.
Жінці буде приємно отримати у день народження вітання у прозі чи віршах. Форма не важлива, головне — щоб побажання виходили від щирого серця.
"Телеграф" приготував добірку найкращих привітань із днем народження для жінки. Вони підійдуть іменинниці будь-якого віку.
Привітання з днем народження жінці у прозі
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Вітаю з днем народження. Нехай усі події відсьогодні складають фундамент для твого щасливого та красивого життя, повного позитивних емоцій та яскравих вражень. Бажаю не знати, що таке рутина та суєта. Будь щаслива!
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Сьогодні такий чудовий день – день твого народження. Бажаю, щоб цифра в паспорті тебе не хвилювала, а відображення у дзеркалі нехай радує з кожним днем дедалі більше. Нехай рідні та кохані люди будуть поряд із тобою. Здійснення всіх без винятку бажань. З днем народження!
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Від щирого серця вітаю з днем народження! Бажаю, щоб у серці завжди була весна, а в голові щаслива пісня. Нехай у сім’ї панують гармонія та любов. Невичерпної енергії та позитиву. З днем народження!
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У день народження нам приділяють багато уваги, дарують компліменти. Бажаю, щоб ти відчувала себе потрібною, коханою та щасливою щодня, 24/7. Бажаю легкості, оптимізму, енергії, гармонії. Нехай життя буде насичене радісними моментами. Хороших і вірних супутників у житті. З днем народження!
Короткі вітання на день народження жінці
У день народження бажаю, щоб від щастя паморочилося в голові. А ще уваги, любові та краси. Вітаю!
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Бажаю сяяти красою, бути наповненою світлом та енергією. Здійснення бажань. З днем народження!
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Бажаю, щоб життя дарувало незабутні позитивні відчуття! З днем народження!
З днем народження для жінки у віршах
Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!
Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.
Нехай здоров’я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,
Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!
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Скільки квітів навесні,
Скільки листя в гаї,
Стільки здоров’я, щастя, радості
В житті ми тобі бажаєм.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.
Щоб горе минало і йшло в небуття,
Щоб радість завжди дарувало життя.
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З днем народження хочу тебе привітати!
Зичу щастя, здоров’я, миру й добра.
З кожним роком, як цвіт навесні — розцвітати,
Щоб такою веселою завжди була.
Щоб не знала ні горя, ні смутку, ні болі,
Лиш яскраві моменти були у житті.
Тож бажаю сьогодні щасливої долі,
Щоб не раз ще зустрілись у майбутті!
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