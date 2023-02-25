Привітання з днем народження жінці: побажання у прозі на будь-який смак

Скажіть жінці у її день народження важливі слова привітань

День народження – свято, коли іменинниця знаходиться у центрі уваги. З самого ранку вона приймає вітання та подарунки. Серед безлічі красивих привітань з днем народження жінці виділяються найщиріші, сказані від щирого серця.

Якщо ви знаходитесь у пошуках особливого привітання з днем народження жінці у прозі, вам допоможе добірка "Телеграфа". Тут зібрані урочисті, але водночас душевні слова побажань, які припадуть до душі іменинниці.

Красиві вітання з днем народження жінці в прозі

Вітаю вас із днем народження! Бажаю бути завжди такою ж чудовою, як і зараз. Щоб здійснились усі Ваші мрії. Щоб кожен прожитий день приносив тільки найкраще, найсвітліше, а чорні смуги проскакували повз. Бажаю щастя, натхнення в роботі, спокою у домі та вогню у серці!

Бажаю затишку в будинку, теплоти, воістину жіночої мудрості та терпіння, спокою на душі та радості на обличчі. Здоров’я тобі, твоїм рідним та дорогим тобі людям. Душевного комфорту, гармонії із собою та світом, щастя в кожному дні! Зі святом тебе!

Чарівна іменинниця, вітаємо тебе із цим чарівним днем твого народження! Бажаємо, щоб кожен день наповнювався чарами й щастям, серце тремтіло від любові, багаж спогадів був переповнений яскравими моментами й дивовижними емоціями! Залишайся такою ж квітучою, яскравою, радісною, щасливою, з бешкетним вогником в очах!

Від щирого серця вітаю з днем народження! Будь щасливою, неповторною, коханою. Щоб щастя стало твоєю тінню, а душа була сповнена прекрасної музики. Нехай завжди будуть безсилі перед тобою роки. Ніколи не старій, ніколи не хворій. Будь здоровою, сильною, енергійною, веселою, модною, стильною!

З Днем народження! Бажаю, щоб тебе завжди зігрівало кохання рідних та близьких. Більше тобі яскравих і позитивних моментів, і щоб у житті зустрічалися добрі та надійні люди — такі самі, як і ти сама. Бажаю гармонії зі світом і самою собою, щастя, любові та добробуту. Рухайся назустріч своїй мрії, і нехай по життю на тебе чекають тільки приємні сюрпризи!

Побажання жінці у прозі

Бажаю знайти гармонію зі світом, людьми та із собою. І нехай усе, чим ти займаєшся, приносить тобі радість і задоволення. Завжди весняного настрою, тепла та радості на душі, сонячних посмішок та чудових людей навколо. З Днем народження!

Від щирого серця бажаю тобі світлого і сонячного життя! Нехай кожен твій день буде яскравим, як різноколірна мозаїка, та наповненим незабутніми подіями. Нехай твій дім буде сповнений щастя та любові. Вітаю з твоїм днем!

Сердечно вітаю тебе з яскравим та веселим днем народження! Щиро рада побажати тобі сьогодні відкрити нову сторінку свого життя, надзвичайно цікаву, несхожу на решту і ту, яка здійснить найзаповітніші твої мрії! Нехай ця сторінка в далекому майбутньому стане приводом для гордості — твоєї й тих, хто буде поряд, хто особливо дорожитиме тобою!

З днем народження! Бажаю тобі щастя та взаємної любові! Ти ніколи не була безрозсудною та екстравагантною. Ти розумієш, що щастя багато не буває, але завжди цінуєш те, що маєш. Напевно, тож до тебе так тягнуться люди. Залишайся завжди такою відкритою, світлою, доброю.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями, як привітати з днем народження жінку колегу.