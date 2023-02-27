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Оригінальні листівки з днем народження жінці: незвичайні вітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Красиві креативні картинки з днем народження
Красиві креативні картинки з днем народження. Фото telegraf.com.ua

Подаруйте жінці незвичайне привітання з днем народження

Напередодні дня народження жінки часто доводиться ламати голову над особливим поздоровленням. Адже у це важливе свято хочеться сказати так багато всього доброго та приємного, але обійтися без банальностей.

Якщо гарне привітання з днем народження жінці у віршах чи прозі вже підібрано, зробити його більш незабутнім можна за допомогою оригінальної листівки.

У цій добірці "Телеграфа" ви знайдете креативні листівки з днем народження жінці на будь-який смак — із зображенням квітів, милих тварин, з короткими побажаннями та привітаннями у віршах.

Оригінальні листівки з днем народження жінці

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Незвичайні листівки з днем народження жінці

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Раніше "Телеграф" докладно розповідав про ініціативу встановити День української жінки.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження