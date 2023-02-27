Оригінальні листівки з днем народження жінці: незвичайні вітання
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Подаруйте жінці незвичайне привітання з днем народження
Напередодні дня народження жінки часто доводиться ламати голову над особливим поздоровленням. Адже у це важливе свято хочеться сказати так багато всього доброго та приємного, але обійтися без банальностей.
Якщо гарне привітання з днем народження жінці у віршах чи прозі вже підібрано, зробити його більш незабутнім можна за допомогою оригінальної листівки.
У цій добірці "Телеграфа" ви знайдете креативні листівки з днем народження жінці на будь-який смак — із зображенням квітів, милих тварин, з короткими побажаннями та привітаннями у віршах.
Оригінальні листівки з днем народження жінці
Незвичайні листівки з днем народження жінці
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