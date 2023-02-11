Чарівній жінці у день народження: гарне привітання

Виберіть найкраще вітання для шикарної жінки

У день народження не можна залишати вродливу жінку без привітань. Прекрасній дамі заведено говорити багато компліментів і бажати величезного кохання, жіночності, гідного чоловіка, подарунків, здійснення бажань, щастя та успіхів у всьому. Але буде непогано, якщо привітання буде із родзинкою.

"Телеграф" зібрав класні привітання вродливій жінці в одній добірці. Виберіть будь-яке з них (можливо навіть не одне) та подаруйте його іменинниці.

Привітання з днем народження вродливій жінці

Сьогодні особливий день — він сповнений веселощів та радості. Моя люба красуне, бажаю, щоб у тебе було так завжди. Нехай щодня буде як день народження! Ти справжнє сонечко, яке зігріває всіх навколо своїм теплом та добротою. Будь щаслива! З днем народження!

Красуне наша, з днем народження! Як добре, що ти є. Нехай твоє життя буде чудовим і дарує тобі тільки яскраве щастя і радість. І нехай скоріше здійсняться всі твої мрії!

З днем народження! Бажаю пізнати всі радощі цього життя, солодко спати, радісно жити, всі напасти перемагати. Кохання тобі, щастя, незвичайних щасливих подій. Бажаю завжди бути оточеною чоловічою увагою та любов’ю!

У день народження хочу побажати тобі удачі та багато грошей. Міцного здоров’я, справжнього щастя, щоби з твоїми рідними все було гаразд. Живи без турбот і не знай похмурих днів. Вітаю!

Бажаю життя солодкого, як мед, безтурботного, як недільний ранок, дивовижного та прекрасного, як далекі зірки, бажаю життя такого – про яке можна тільки мріяти! Нехай буде справжнє щастя, а все інше додасться само собою — і незабаром!

Привітання чарівній жінці з днем народження

Сьогодні твій день, твоє свято чарівне, Купайся у щасті, немов королівна, Будь завжди веселою, горя не знай, Усе, чого прагнеш — відкрито бажай, Хай доля все сповнить з легкої руки В народження день і на довгі роки!

День народження справляє Нині дівчина вродлива. Від душі тебе вітаю! Богом будь завжди любима. Хай в твоїх очах прекрасних Сяє щастя та надія, Світить в небі сонце ясне, І душа твоя радіє.

Прекрасна ти, неначе квітка! Нехай в житті все буде чітко. Щоб мрії досягла, бажаю, Із днем народження вітаю! Хай в тебе буде щастя й доля, Здоров’я й грошиків доволі, Надійні друзі і коханий, Життя солодше марципанів!

Листівки з днем народження гарній жінці

Листівка для красуні

Красиві вітання для красивої жінки

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