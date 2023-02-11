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Чарівній жінці у день народження: гарне привітання

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Привітання гарній жінці
Привітання гарній жінці. Фото telegraf.com.ua

Виберіть найкраще вітання для шикарної жінки

У день народження не можна залишати вродливу жінку без привітань. Прекрасній дамі заведено говорити багато компліментів і бажати величезного кохання, жіночності, гідного чоловіка, подарунків, здійснення бажань, щастя та успіхів у всьому. Але буде непогано, якщо привітання буде із родзинкою.

"Телеграф" зібрав класні привітання вродливій жінці в одній добірці. Виберіть будь-яке з них (можливо навіть не одне) та подаруйте його іменинниці.

Привітання з днем народження вродливій жінці

  • Сьогодні особливий день — він сповнений веселощів та радості. Моя люба красуне, бажаю, щоб у тебе було так завжди. Нехай щодня буде як день народження! Ти справжнє сонечко, яке зігріває всіх навколо своїм теплом та добротою. Будь щаслива! З днем народження!
  • Красуне наша, з днем народження! Як добре, що ти є. Нехай твоє життя буде чудовим і дарує тобі тільки яскраве щастя і радість. І нехай скоріше здійсняться всі твої мрії!
  • З днем народження! Бажаю пізнати всі радощі цього життя, солодко спати, радісно жити, всі напасти перемагати. Кохання тобі, щастя, незвичайних щасливих подій. Бажаю завжди бути оточеною чоловічою увагою та любов’ю!
  • У день народження хочу побажати тобі удачі та багато грошей. Міцного здоров’я, справжнього щастя, щоби з твоїми рідними все було гаразд. Живи без турбот і не знай похмурих днів. Вітаю!
  • Бажаю життя солодкого, як мед, безтурботного, як недільний ранок, дивовижного та прекрасного, як далекі зірки, бажаю життя такого – про яке можна тільки мріяти! Нехай буде справжнє щастя, а все інше додасться само собою — і незабаром!

Привітання чарівній жінці з днем народження

Сьогодні твій день, твоє свято чарівне,

Купайся у щасті, немов королівна,

Будь завжди веселою, горя не знай,

Усе, чого прагнеш — відкрито бажай,

Хай доля все сповнить з легкої руки

В народження день і на довгі роки!

День народження справляє

Нині дівчина вродлива.

Від душі тебе вітаю!

Богом будь завжди любима.

Хай в твоїх очах прекрасних

Сяє щастя та надія,

Світить в небі сонце ясне,

І душа твоя радіє.

Прекрасна ти, неначе квітка!

Нехай в житті все буде чітко.

Щоб мрії досягла, бажаю,

Із днем народження вітаю!

Хай в тебе буде щастя й доля,

Здоров’я й грошиків доволі,

Надійні друзі і коханий,

Життя солодше марципанів!

Листівки з днем народження гарній жінці

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Красиві вітання для красивої жінки

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