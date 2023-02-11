Чарівній жінці у день народження: гарне привітання
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Виберіть найкраще вітання для шикарної жінки
У день народження не можна залишати вродливу жінку без привітань. Прекрасній дамі заведено говорити багато компліментів і бажати величезного кохання, жіночності, гідного чоловіка, подарунків, здійснення бажань, щастя та успіхів у всьому. Але буде непогано, якщо привітання буде із родзинкою.
"Телеграф" зібрав класні привітання вродливій жінці в одній добірці. Виберіть будь-яке з них (можливо навіть не одне) та подаруйте його іменинниці.
Привітання з днем народження вродливій жінці
- Сьогодні особливий день — він сповнений веселощів та радості. Моя люба красуне, бажаю, щоб у тебе було так завжди. Нехай щодня буде як день народження! Ти справжнє сонечко, яке зігріває всіх навколо своїм теплом та добротою. Будь щаслива! З днем народження!
- Красуне наша, з днем народження! Як добре, що ти є. Нехай твоє життя буде чудовим і дарує тобі тільки яскраве щастя і радість. І нехай скоріше здійсняться всі твої мрії!
- З днем народження! Бажаю пізнати всі радощі цього життя, солодко спати, радісно жити, всі напасти перемагати. Кохання тобі, щастя, незвичайних щасливих подій. Бажаю завжди бути оточеною чоловічою увагою та любов’ю!
- У день народження хочу побажати тобі удачі та багато грошей. Міцного здоров’я, справжнього щастя, щоби з твоїми рідними все було гаразд. Живи без турбот і не знай похмурих днів. Вітаю!
- Бажаю життя солодкого, як мед, безтурботного, як недільний ранок, дивовижного та прекрасного, як далекі зірки, бажаю життя такого – про яке можна тільки мріяти! Нехай буде справжнє щастя, а все інше додасться само собою — і незабаром!
Привітання чарівній жінці з днем народження
Сьогодні твій день, твоє свято чарівне,
Купайся у щасті, немов королівна,
Будь завжди веселою, горя не знай,
Усе, чого прагнеш — відкрито бажай,
Хай доля все сповнить з легкої руки
В народження день і на довгі роки!
День народження справляє
Нині дівчина вродлива.
Від душі тебе вітаю!
Богом будь завжди любима.
Хай в твоїх очах прекрасних
Сяє щастя та надія,
Світить в небі сонце ясне,
І душа твоя радіє.
Прекрасна ти, неначе квітка!
Нехай в житті все буде чітко.
Щоб мрії досягла, бажаю,
Із днем народження вітаю!
Хай в тебе буде щастя й доля,
Здоров’я й грошиків доволі,
Надійні друзі і коханий,
Життя солодше марципанів!
Листівки з днем народження гарній жінці
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