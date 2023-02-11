Прекрасной женщине в день рождения: красивое поздравление

Выберите лучшее поздравление для шикарной женщины

В день рождения нельзя оставлять красивую женщину без поздравлений. Прекрасной даме принято говорить много комплиментов и желать огромной любви, женственности, достойного мужчины, подарков, исполнения желаний, счастья и успехов во всем. Но неплохо бы, чтобы поздравление было с изюминкой.

"Телеграф" собрал классные поздравления красивой женщине в одной подборке. Выберите любое из них (возможно даже не одно) и подарите его имениннице.

Поздравление с днем рождения красивой женщине

Сегодня особый день — он полон веселья и радости. Моя дорогая красавица, желаю, чтобы у тебя было так всегда. Пусть каждый день будет — как день рождения! Ты настоящее солнышко, которое согревает всех вокруг своим теплом и добротой. Будь счастлива! С днем рождения!

Красавица наша, с днем рождения! Как хорошо, что ты есть у нас. Пусть твоя жизнь будет чудесна и дарит тебе только яркое счастье и радость. И пусть поскорее сбудутся все твои мечты!

С днем рождения! Желаю познать все радости этой жизни, сладко спать, радостно жить, все напасти побеждать. Любви тебе, счастья, необычных счастливых событий. Желаю всегда быть окруженной мужским вниманием и любовью!

В день рождения хочу пожелать тебе удачи и много денег. Крепкого здоровья, настоящего счастья, чтобы с твоими родными все было в порядке. Живи без забот и не знай пасмурных дней. Поздравляю!

Желаю жизни сладкой, как мед, беззаботной, как воскресное утро, удивительной и прекрасной, как далекие звезды, желаю жизни такой – о которой можно только мечтать! Пусть будет настоящее счастье, а все остальное приложится само собой — и очень скоро!

Поздравления шикарной женщине с днем рождения

Пусть сегодня ты будешь богиней, Нереально красивой, желанной. Пусть к ногам все мужчины в мире Будут падать искусно и рьяно. Пусть вокруг зажигаются звёзды, Пусть сверкают искорки страз, Никогда чтоб не капали слёзы Из твоих прекрасных глаз. Не меняй своих жизненных целей, Пусть горит на душе огонёк, Ты прекраснее всех на планете, Сохрани свой чудесный мирок!

Ты чертовски хороша — И фигура, и душа. И, на зависть прочих дам, Сохраняй весь этот шарм.

Пусть твердят все с восхищеньем: "Дорогая, с днем рожденья!" Становись ещё прекрасней И живи в любви и счастье! Чудесной женщине, красивой, Посвящены все поздравленья, Ты будь всегда такой прелестной, И каждый миг, и в день рожденья! Пусть образ твой волнует души, Заставит трепетать сердца, Пусть жизнь твоя не будет скучной, И будет яркою всегда. Пусть круг друзей не убывает, Пусть ценит близкий человек, Пусть счастья будет ровно столько, Чтобы хватило на весь век! Пусть звезды светятся в глазах, И счастье как шампанское искрится, Пусть греет душу красота, И в сердце грусть не постучится. Пусть этот день, как песня соловья, Согреет душу в одночасье, Пусть судьба, как майская заря, Приносит доброту, любовь и счастье!

Открытки с днем рождения красивой женщине

Открытка для красивой женщины

Красивое поздравление для красивой женщины

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