Семья — это группа людей, пользующихся одним холодильником: веселые шутки про родственников
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Семья — это самое ценное что есть у каждого человека, даже несмотря на то, что своих драгоценных родственников иногда поубивать хочется. Знакомая ситуация? Тогда уморительные семейные шутки и анекдоты, которые мы подготовили в сегодняшней подборке, 100% поднимут вам настроение.
Вашему вниманию — приколы про семью и родственников. Читайте, улыбайтесь и возвращайтесь хоть на пару минут в мирное время.
— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе?
— Терплю.
— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?
— Правда, сынок.
— Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?
— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.
Кто-то из зала уточняет:
— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?
— Мама, помнишь ту старинную вазу из фарфора, — спрашивает дочь, — которая передается по наследству из поколения в поколение?
— Конечно, помню. А что?
— Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.
— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.
— Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.