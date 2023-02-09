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Семья — это группа людей, пользующихся одним холодильником: веселые шутки про родственников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
uainfo.org Новость обновлена 09 февраля 2023, 09:45

Подборка анекдотов о семье, в которых многие узнают себя

Семья — это самое ценное что есть у каждого человека, даже несмотря на то, что своих драгоценных родственников иногда поубивать хочется. Знакомая ситуация? Тогда уморительные семейные шутки и анекдоты, которые мы подготовили в сегодняшней подборке, 100% поднимут вам настроение.

Вашему вниманию — приколы про семью и родственников. Читайте, улыбайтесь и возвращайтесь хоть на пару минут в мирное время.

— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе?

— Терплю.

Анекдоты про семью и родственников

— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?

— Правда, сынок.

— Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?

Анекдоты про женщин

— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.

Кто-то из зала уточняет:

— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?

Анекдоты про семейную жизнь

— Мама, помнишь ту старинную вазу из фарфора, — спрашивает дочь, — которая передается по наследству из поколения в поколение?

— Конечно, помню. А что?

— Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.

Анекдоты про семейные традиции

— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.

— Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.

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