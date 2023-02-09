Семья — это группа людей, пользующихся одним холодильником: веселые шутки про родственников

Подборка анекдотов о семье, в которых многие узнают себя

Семья — это самое ценное что есть у каждого человека, даже несмотря на то, что своих драгоценных родственников иногда поубивать хочется. Знакомая ситуация? Тогда уморительные семейные шутки и анекдоты, которые мы подготовили в сегодняшней подборке, 100% поднимут вам настроение.

Вашему вниманию — приколы про семью и родственников. Читайте, улыбайтесь и возвращайтесь хоть на пару минут в мирное время.

— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе? — Терплю.

— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации? — Правда, сынок. — Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?

— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт. Кто-то из зала уточняет: — А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?

— Мама, помнишь ту старинную вазу из фарфора, — спрашивает дочь, — которая передается по наследству из поколения в поколение? — Конечно, помню. А что? — Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.

— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном. — Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.