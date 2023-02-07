Сестры делятся на 2 типа — младшая и тиран: шутки, которые развеселят даже самого угрюмого
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В столь непростое время для всех украинцев главное держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям в этот вторник и собрал подборку позитивных шуток о братьях и сестрах. Читаем и смеемся!
Один парень спрашивает у друга — как научить девушку плавать.
— Ну-у-у… это целая наука: одной рукой обнимаешь за талию, другую подкладываешь под грудь…
— Дурак, я о моей сестре!
— Так бы сразу и сказал — дай ей пинка с мостика!
У кого есть младшая сестра, тому хочется старшего брата. У кого старший брат, тому хочется младшую сестру. А тем у кого есть и тот и другая, тому хочется повеситься.
— Сегодня мой брат съел пакетик арахиса. У него потекли слезы, он начал задыхаться и звать на помощь. Нет, у него нет аллергии, просто он съел мой арахис!
— Давай играть в зоопарк! — предлагает мальчик своей сестренке.
— Давай. А как?
— Очень просто. Я буду обезьяной, а ты будешь кормить меня орешками и бананами.
— Твой брат всю жизнь мечтает стать космонавтом, а кем хочешь стать ты?
— А я хочу стать доктором и вылечить его.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.