Сестры делятся на 2 типа — младшая и тиран: шутки, которые развеселят даже самого угрюмого

Украинцы и во время войны не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь непростое время для всех украинцев главное держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям в этот вторник и собрал подборку позитивных шуток о братьях и сестрах. Читаем и смеемся!

Один парень спрашивает у друга — как научить девушку плавать. — Ну-у-у… это целая наука: одной рукой обнимаешь за талию, другую подкладываешь под грудь… — Дурак, я о моей сестре! — Так бы сразу и сказал — дай ей пинка с мостика!

У кого есть младшая сестра, тому хочется старшего брата. У кого старший брат, тому хочется младшую сестру. А тем у кого есть и тот и другая, тому хочется повеситься.

— Сегодня мой брат съел пакетик арахиса. У него потекли слезы, он начал задыхаться и звать на помощь. Нет, у него нет аллергии, просто он съел мой арахис!

— Давай играть в зоопарк! — предлагает мальчик своей сестренке. — Давай. А как? — Очень просто. Я буду обезьяной, а ты будешь кормить меня орешками и бананами.

— Твой брат всю жизнь мечтает стать космонавтом, а кем хочешь стать ты? — А я хочу стать доктором и вылечить его.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о кошках.