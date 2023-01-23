"Яка нафіг паляниця?! Нехай вчать: цвинтар, дзвіниця, в’язниця, шибениця": новые шутки на злобу дня

Как можно победить украинцев, высмеивающих даже ядерный шантаж?

Четверг, 24 февраля, стал самым тяжелым днем для миллионов украинцев. Российский оккупант нагло ворвался на нашу землю, однако уже почти год получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом, особенно актуальна тема о неудачах россиян на фронте и жизни.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, которые обязательно поднимут настроение всем украинцам!

На заметку поварам: Ни в коем случае не думайте о россиянах, когда делаете отбивные. Ибо получится фарш.

Интересно, а хватит ли в стране стратегического запаса шампанского, если завтра по телемарафону скажут, что пути сдох?

Я здесь посчитал, в новостях пишут, что россия хочет призвать 500000 человек. Если округлить население россии до 100 млн, то выходит, что они хотят призвать каждого двухсотого.

Когда в россии начинают говорить о патриотизме, знай: где-то украли.

Вот бы проснуться в 4 утра, выпить кофе и сесть в бомбардировщик. Лететь над россией и сбрасывать бомбы под любимую музыку…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о народных приметах и предрассудках.