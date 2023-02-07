Сестри діляться на 2 типи — молодша і тиран: жарти, які розвеселять навіть найпохмурішого

Українці і під час війни не втрачають оптимізму та почуття гумору

У такий непростий час для всіх українців головне триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цього вівторка і зібрав добірку позитивних жартів про братів і сестер. Читаємо та сміємося!

Один хлопець питає у друга — як навчити дівчину плавати. — Ну-у-у… це ціла наука: однією рукою обіймаєш за талію, іншу підкладаєш під груди… — Дурень, я про мою сестру! — Так би відразу й сказав — дай їй стусан з мостика!

Хто має молодшу сестру, тому хочеться старшого брата. Хто має старшого брата, тому хочеться молодшу сестру. А тим, у кого є і той, і інша, тому хочеться повіситися.

— Сьогодні мій брат з’їв пакет арахісу. У нього потекли сльози, він почав задихатись і кликати на допомогу. Ні, в нього немає алергії, просто він з’їв мій арахіс!

- Давай грати у зоопарк! — пропонує хлопчик своїй сестричці. - Давай. А як? - Дуже просто. Я буду мавпою, а ти годуватимеш мене горішками та бананами.

- Твій брат все життя мріє стати космонавтом, а ким хочеш стати ти? - А я хочу стати лікарем і вилікувати його.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кішок.