Свідомо програшна битва — це коли кішка просить ще пожерти: прикольні анекдоти про хвостатих

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього похмурого дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.

Представляємо увазі наших читачів найкращу добірку анекдотів та жартів про котів, які завжди дають нам безліч приводів повеселитися! Читаємо та сміємося!

- Алло, начальник? Можна я сьогодні вдома попрацюю, бо кішка залізла мені на коліна і муркоче. - Ну, якщо так, то так, звісно.

Наш кіт поранив лапку і місяць ходив на трьох лапах, мама та тато приносили йому пожерти прямо в ліжко, щоб він не напружувався. Коли я звозила його у ветеринарку, виявилося, що він уже 3 тижні симулює.

Існує легенда, що якщо людину вкусить вампір, то вона теж стане вампіром. Завели кошеня. Так це чортеня мене вкусило і тепер мені після роботи завжди спати хочеться.

З відгуків. Цілком нормальна кігтеточка, коту підходить. Він з великим задоволенням дере її для користі. А для душі він дере диван.

— Порвалася манжета біля тонометра, підозрюю кішку. Де придбати нову? — На ринку котів багато продається.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оголошення.