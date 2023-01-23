Яка нафіг паляниця?! Нехай вчать: цвинтар, дзвіниця, в’язниця, шибениця: нові жарти на злобу дня

Як можна перемогти українців, котрі висміюють навіть ядерний шантаж?

Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для мільйонів українців. Російський окупант нахабно вдерся на нашу землю, проте вже майже рік отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога, особливо актуальна тема про невдачі росіян на фронті і житті.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, які обов'язково піднімуть настрій всім українцям!

На замітку кухарям: В жодному разі не думайте про росіян, коли робите відбивні. Бо получиться фарш.

Цікаво, а чи вистачить в країні стратегічного запасу шампанського, якщо завтра по телемарафону скажуть, що путін здох?

Я тут порахував, у новинах пишуть, що росія хоче призвати 500000 людей. Якщо закруглити населення росії до 100 млн, то виходить, що вони хочуть призвати кожного двохсотого.

Коли в росії починають говорити про патріотизм, знай: десь щось вкрали.

От би прокинутись о 4-й ранку, випити каву і сісти в бомбардувальник. Летіти над росією і скидати бомби під улюблену музику…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про народні прикмети і забобони.