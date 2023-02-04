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Заведомо проигрышная битва — это когда кошка просит еще пожрать: прикольные анекдоты про хвостатых

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
youtube.com Новость обновлена 04 февраля 2023, 09:43

Кошки дают нам множество поводов повеселиться!

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот хмурый день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про российских оккупантов.

Представляем вниманию наших читателей самую лучшую подборку анекдотов и шуток про кошек, которые всегда дают нам множество поводов повеселиться! Читаем и смеёмся!

— Алло, начальник? Можно я сегодня дома поработаю, а то кошка забралась мне на колени и мурлычет.

— Ну, если так, то да, конечно.

анекдот про кота

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

анекдот про детей и кота

Существует легенда, что если человека укусит вампир, то он тоже станет вампиром. Завели котенка. Так этот чертенок меня укусил и теперь мне после работы всегда спать хочется.

шутка про котенка

Из отзывов.

Вполне нормальная когтеточка, коту подходит. Он с большим удовольствием дерет ее для пользы. А для души он дерет диван.

шутка про кошку

— Порвалась манжета у тонометра, подозреваю кошку. Где купить новую?

— На рынке кошек много продаётся.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об объявлениях.

Теги:
#Животные #Кошки #Шутки #Юмор #Анекдоты