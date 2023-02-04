Заведомо проигрышная битва — это когда кошка просит еще пожрать: прикольные анекдоты про хвостатых

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот хмурый день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про российских оккупантов.

Представляем вниманию наших читателей самую лучшую подборку анекдотов и шуток про кошек, которые всегда дают нам множество поводов повеселиться! Читаем и смеёмся!

— Алло, начальник? Можно я сегодня дома поработаю, а то кошка забралась мне на колени и мурлычет. — Ну, если так, то да, конечно.

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

Существует легенда, что если человека укусит вампир, то он тоже станет вампиром. Завели котенка. Так этот чертенок меня укусил и теперь мне после работы всегда спать хочется.

Из отзывов. Вполне нормальная когтеточка, коту подходит. Он с большим удовольствием дерет ее для пользы. А для души он дерет диван.

— Порвалась манжета у тонометра, подозреваю кошку. Где купить новую? — На рынке кошек много продаётся.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об объявлениях.