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Сім’я — це група людей, які користуються одним холодильником: веселі жарти про родичів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
uainfo.org Новина оновлена 09 лютого 2023, 09:45

Добірка анекдотів про сім’ю, в яких багато хто впізнає себе

Сім’я — це найцінніше, що є у кожної людини, навіть попри те, що своїх дорогоцінних родичів іноді хочеться вбивати. Знайома ситуація? Тоді кумедні сімейні жарти та анекдоти, які ми підготували у сьогоднішній добірці, 100% піднімуть вам настрій.

До вашої уваги — приколи про сім’ю та родичів. Читайте, посміхайтеся та повертайтеся хоч на пару хвилин у мирний час.

— А як ти зазвичай розважаєшся на сімейному відпочинку?

- Терплю.

Анекдоти про сім’ю та родичів

— Тату, — питає син, — а чи правда, що справжній чоловік має залишатися спокійним у будь-якій ситуації?

— Правда, синку.

— Тоді тобі спочатку показати мій щоденник чи нову сукню мами?

Анекдоти про жінок

— Алкоголь — джерело всіх бід у сімейному житті, — каже лектор. — Скільки ми знаємо про випадки, коли дружина залишає чоловіка, бо він п’є.

Хтось із зали уточнює:

— А ви не скажете, скільки треба випити, щоб вона пішла?

Анекдоти про сімейне життя

— Мамо, пам’ятаєш ту старовинну вазу з порцеляни, — питає дочка, — яка передається у спадок із покоління до покоління?

- Звичайно пам’ятаю. А що?

- Та нічого. Просто моє покоління перервало цю традицію.

Анекдоти про сімейні традиції

— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном.

— Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кішок.

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