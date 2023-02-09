Сім’я — це група людей, які користуються одним холодильником: веселі жарти про родичів

Добірка анекдотів про сім’ю, в яких багато хто впізнає себе

Сім’я — це найцінніше, що є у кожної людини, навіть попри те, що своїх дорогоцінних родичів іноді хочеться вбивати. Знайома ситуація? Тоді кумедні сімейні жарти та анекдоти, які ми підготували у сьогоднішній добірці, 100% піднімуть вам настрій.

До вашої уваги — приколи про сім’ю та родичів. Читайте, посміхайтеся та повертайтеся хоч на пару хвилин у мирний час.

— А як ти зазвичай розважаєшся на сімейному відпочинку? - Терплю.

— Тату, — питає син, — а чи правда, що справжній чоловік має залишатися спокійним у будь-якій ситуації? — Правда, синку. — Тоді тобі спочатку показати мій щоденник чи нову сукню мами?

— Алкоголь — джерело всіх бід у сімейному житті, — каже лектор. — Скільки ми знаємо про випадки, коли дружина залишає чоловіка, бо він п’є. Хтось із зали уточнює: — А ви не скажете, скільки треба випити, щоб вона пішла?

— Мамо, пам’ятаєш ту старовинну вазу з порцеляни, — питає дочка, — яка передається у спадок із покоління до покоління? - Звичайно пам’ятаю. А що? - Та нічого. Просто моє покоління перервало цю традицію.

— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном. — Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кішок.