Сім’я — це група людей, які користуються одним холодильником: веселі жарти про родичів
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Сім’я — це найцінніше, що є у кожної людини, навіть попри те, що своїх дорогоцінних родичів іноді хочеться вбивати. Знайома ситуація? Тоді кумедні сімейні жарти та анекдоти, які ми підготували у сьогоднішній добірці, 100% піднімуть вам настрій.
До вашої уваги — приколи про сім’ю та родичів. Читайте, посміхайтеся та повертайтеся хоч на пару хвилин у мирний час.
— А як ти зазвичай розважаєшся на сімейному відпочинку?
- Терплю.
— Тату, — питає син, — а чи правда, що справжній чоловік має залишатися спокійним у будь-якій ситуації?
— Правда, синку.
— Тоді тобі спочатку показати мій щоденник чи нову сукню мами?
— Алкоголь — джерело всіх бід у сімейному житті, — каже лектор. — Скільки ми знаємо про випадки, коли дружина залишає чоловіка, бо він п’є.
Хтось із зали уточнює:
— А ви не скажете, скільки треба випити, щоб вона пішла?
— Мамо, пам’ятаєш ту старовинну вазу з порцеляни, — питає дочка, — яка передається у спадок із покоління до покоління?
- Звичайно пам’ятаю. А що?
- Та нічого. Просто моє покоління перервало цю традицію.
— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном.
— Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кішок.