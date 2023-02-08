З днем народження: дуже красиві вітання для жінки

Привітайте жінку з днем народження — надішліть їй гарні побажання у прозі чи віршах

Рано чи пізно перед кожною людиною постає питання — як привітати з днем народження близьку родичку, подругу чи просто знайому. Однозначно можна сказати, що будь-якій жінці приємна увага. Теплі побажання та компліменти, складені у красиві фрази, зроблять іменинницю щасливішою, а її день народження — незабутнім.

"Телеграф" пропонує читачам добірку, де можна знайти дуже красиве привітання жінці з днем народження.

Красиве привітання жінці на день народження

Вітаю з днем народження! Бажаю отримувати від життя неземну насолоду. Нехай буде в тебе достаток у всьому, справжнє кохання і запаморочливий успіх. Нехай проблеми обходять стороною, а всі до однієї мрії неодмінно збуваються. Бажаю, щоб твої вродливі очі завжди сяяли від щастя і посмішка не сходила з обличчя!

Вітаю з твоїм днем і бажаю завжди вставати з ліжка у чудовому настрої. Нехай твоє життя буде сповнене лише радістю та щастям. Бажаю достатку, затишку в будинку, тепла, підтримки, порозуміння та любові в сім’ї, успіхів у твоїй справі. Будь щаслива і нехай душа твоя тільки радісні пісні співає! З днем народження!

З днем народження! Нехай усі біди та негоди залишаться далеко в минулому. Відтепер бажаю, щоб у твоєму житті були лише щасливі та ясні дні! А ще бажаю радості та постійного везіння! Нехай близькі люблять, цінують та радують тебе!

Будь щаслива та насолоджуйся кожною хвилиною життя! Бажаю, щоб тебе завжди супроводжували успіх. Іди по життю з любов’ю та щастям під руку! Нехай усі твої бажання стануть реальністю. З днем народження!

Вітаю! Бажаю з упевненістю у завтрашньому дні йти дорогою життя. Поряд з тобою нехай будуть кохані та віддані люди, на яких завжди можна спертися. Будь такою ж красивою, задерикуватою, завзятою, жіночною. Бажаю сонця в душі та радості в очах. З днем народження!

Красиві побажання жінці з днем народження у віршах

Сьогодні щастям дуже сяєш.

Забудь на мить про всі діла —

Ти день чудовий відзначаєш,

Він повний світла і тепла.

Хай прийде те, на що чекала,

В житті погане все мине.

На рік мудрішою ти стала,

Не буде хай в тебе проблем.

І ще від серця побажаю

Здоров’я, злагоди, добра.

Хай радості не буде краю,

Яскраво йде життєва гра.

***

Ти жінка молода, така красива,

І дивляться услід чоловіки,

Бо горда стать, фігура просто диво,

Ти залишайсь такою назавжди!

Тебе я з Днем народження вітаю,

Красивий вірш сьогодні лиш тобі,

Багато радості і щастя я бажаю,

Хай дня не буде, миті у журбі!

А тільки сонце і палке кохання,

Щасливі ранки, тихі вечори,

Від щастя неймовірного зітхання,

Все краще від життя собі бери!

***

Чого бажають гарній жінці?

Хіба що щастя у торбинці,

Здоров’я, радості й турботи,

І мати шопінг щосуботи.

Тобі бажаю я усього

Того, що хочеш, і оцього:

Кохання, радості, достатку

І чепурну простору хатку!

***

Щоб жіноча ваша врода

Все далі зводила з розуму.

Все легко завжди вдавалось,

І не було клопоту.

Роки щоб рахунку не знали,

Лиш впевненості додавали.

Здоров’я міцного, бажання,

Подорожей і кохання.

Сил, наснаги для роботи,

Лише приємної турботи.

Жити, радіти і не сумувати,

Бажати, хотіти й реалізувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" радив, що бажати жінці на день народження під час війни.