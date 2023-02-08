З днем народження: дуже красиві вітання для жінки
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Привітайте жінку з днем народження — надішліть їй гарні побажання у прозі чи віршах
Рано чи пізно перед кожною людиною постає питання — як привітати з днем народження близьку родичку, подругу чи просто знайому. Однозначно можна сказати, що будь-якій жінці приємна увага. Теплі побажання та компліменти, складені у красиві фрази, зроблять іменинницю щасливішою, а її день народження — незабутнім.
"Телеграф" пропонує читачам добірку, де можна знайти дуже красиве привітання жінці з днем народження.
Красиве привітання жінці на день народження
- Вітаю з днем народження! Бажаю отримувати від життя неземну насолоду. Нехай буде в тебе достаток у всьому, справжнє кохання і запаморочливий успіх. Нехай проблеми обходять стороною, а всі до однієї мрії неодмінно збуваються. Бажаю, щоб твої вродливі очі завжди сяяли від щастя і посмішка не сходила з обличчя!
- Вітаю з твоїм днем і бажаю завжди вставати з ліжка у чудовому настрої. Нехай твоє життя буде сповнене лише радістю та щастям. Бажаю достатку, затишку в будинку, тепла, підтримки, порозуміння та любові в сім’ї, успіхів у твоїй справі. Будь щаслива і нехай душа твоя тільки радісні пісні співає! З днем народження!
- З днем народження! Нехай усі біди та негоди залишаться далеко в минулому. Відтепер бажаю, щоб у твоєму житті були лише щасливі та ясні дні! А ще бажаю радості та постійного везіння! Нехай близькі люблять, цінують та радують тебе!
- Будь щаслива та насолоджуйся кожною хвилиною життя! Бажаю, щоб тебе завжди супроводжували успіх. Іди по життю з любов’ю та щастям під руку! Нехай усі твої бажання стануть реальністю. З днем народження!
- Вітаю! Бажаю з упевненістю у завтрашньому дні йти дорогою життя. Поряд з тобою нехай будуть кохані та віддані люди, на яких завжди можна спертися. Будь такою ж красивою, задерикуватою, завзятою, жіночною. Бажаю сонця в душі та радості в очах. З днем народження!
Красиві побажання жінці з днем народження у віршах
Сьогодні щастям дуже сяєш.
Забудь на мить про всі діла —
Ти день чудовий відзначаєш,
Він повний світла і тепла.
Хай прийде те, на що чекала,
В житті погане все мине.
На рік мудрішою ти стала,
Не буде хай в тебе проблем.
І ще від серця побажаю
Здоров’я, злагоди, добра.
Хай радості не буде краю,
Яскраво йде життєва гра.
***
Ти жінка молода, така красива,
І дивляться услід чоловіки,
Бо горда стать, фігура просто диво,
Ти залишайсь такою назавжди!
Тебе я з Днем народження вітаю,
Красивий вірш сьогодні лиш тобі,
Багато радості і щастя я бажаю,
Хай дня не буде, миті у журбі!
А тільки сонце і палке кохання,
Щасливі ранки, тихі вечори,
Від щастя неймовірного зітхання,
Все краще від життя собі бери!
***
Чого бажають гарній жінці?
Хіба що щастя у торбинці,
Здоров’я, радості й турботи,
І мати шопінг щосуботи.
Тобі бажаю я усього
Того, що хочеш, і оцього:
Кохання, радості, достатку
І чепурну простору хатку!
***
Щоб жіноча ваша врода
Все далі зводила з розуму.
Все легко завжди вдавалось,
І не було клопоту.
Роки щоб рахунку не знали,
Лиш впевненості додавали.
Здоров’я міцного, бажання,
Подорожей і кохання.
Сил, наснаги для роботи,
Лише приємної турботи.
Жити, радіти і не сумувати,
Бажати, хотіти й реалізувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" радив, що бажати жінці на день народження під час війни.