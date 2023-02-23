День ангела у Валентини: кращі привітання, побажання та листівки для іменинниці

Не забудьте сьогодні привітати чудових жінок — власниць імені Валентина

Щороку 23 лютого свої іменини відзначає Валентина. З латинської це ім’я перекладається як "здорова, життєздатна, сильна". Власниці цього імені — дуже добрі та чуйні, а оскільки ім’я досить поширене, день ангела вони святкують кілька разів на рік.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання для цих чудових жінок. У нашому матеріалі ви знайдете яскраві побажання для Валентини у віршах та прозі, красиві картинки та листівки до іменин Валі. Не забудьте сьогодні привітати своїх знайомих та близьких!

Картинки та листівки з Днем ангела Валентини

Короткі привітання у віршах

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Хай ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя квітчає І додасть здоров’я, Мудрістю благословляє, Добром і любов’ю! З днем ангела, люба Валентино!

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Святкує Ангел, там поміж зірок Свої чудові, добрі іменини. А ми вітаєм нині всіх жінок З прекрасним, гарним іменем — Валентина. Хай Ангел захищає від тревог Від лиха і біди оберігає. Хай щастя шле всемилостивый Бог, І завжди у житті допомагає!

Щирі побажання Валентині на іменини своїми словами

Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок і всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, аби в твоєму домі завжди панували щастя, любов і взаєморозуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі та надійні люди!

Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела! Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть якщо твої крила часом опускаються вниз! Будь щасливою, Валентино!

У цей чудовий день хочу побажати тобі багато радості та здоров’я. Щоб у твоєму житті все складалося якнайкраще, бо ти, Валентино — саме та людина, яка заслуговує на все найкраще! Хай янгол-охоронець ніколи не злітає з твого плеча і завжди тебе боронить у страшні миті, а їх, своєю чергою, щоб було якомога менше. Миру, любові, добра та процвітання!

Оригінальні привітання для Валентини на День ангела

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

В чудовий день, святковий, урочистий

Ми поспішаєм щиро привітать!

Хай буде шлях ваш гарний, світлий, чистий

І осяває Божа благодать.

Добра, тепла, від Ангела — турботи,

Нехай життя, мов квітка зацвіте.

Хай буде гарною улюблена робота.

Спасибі вам, за серце золоте.

З днем Ангела, Валя, дай вам Боже

Земних щедрот, любові і тепла.

Хай Ангел захистить і допоможе,

І у житті не буде болю й зла!

Раніше ми розповідали, як можна красиво привітати молоду жінку з Днем народження. У нашій добірці ви знайдете красиві віршовані привітання, поздоровлення своїми словами, листівки та відеопривітання.