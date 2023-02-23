День ангела у Валентини: кращі привітання, побажання та листівки для іменинниці
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Не забудьте сьогодні привітати чудових жінок — власниць імені Валентина
Щороку 23 лютого свої іменини відзначає Валентина. З латинської це ім’я перекладається як "здорова, життєздатна, сильна". Власниці цього імені — дуже добрі та чуйні, а оскільки ім’я досить поширене, день ангела вони святкують кілька разів на рік.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання для цих чудових жінок. У нашому матеріалі ви знайдете яскраві побажання для Валентини у віршах та прозі, красиві картинки та листівки до іменин Валі. Не забудьте сьогодні привітати своїх знайомих та близьких!
Картинки та листівки з Днем ангела Валентини
Короткі привітання у віршах
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя квітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
З днем ангела, люба Валентино!
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Святкує Ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем — Валентина.
Хай Ангел захищає від тревог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивый Бог,
І завжди у житті допомагає!
Щирі побажання Валентині на іменини своїми словами
- Вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок і всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, аби в твоєму домі завжди панували щастя, любов і взаєморозуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі та надійні люди!
- Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела! Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть якщо твої крила часом опускаються вниз! Будь щасливою, Валентино!
- У цей чудовий день хочу побажати тобі багато радості та здоров’я. Щоб у твоєму житті все складалося якнайкраще, бо ти, Валентино — саме та людина, яка заслуговує на все найкраще! Хай янгол-охоронець ніколи не злітає з твого плеча і завжди тебе боронить у страшні миті, а їх, своєю чергою, щоб було якомога менше. Миру, любові, добра та процвітання!
Оригінальні привітання для Валентини на День ангела
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
В чудовий день, святковий, урочистий
Ми поспішаєм щиро привітать!
Хай буде шлях ваш гарний, світлий, чистий
І осяває Божа благодать.
Добра, тепла, від Ангела — турботи,
Нехай життя, мов квітка зацвіте.
Хай буде гарною улюблена робота.
Спасибі вам, за серце золоте.
З днем Ангела, Валя, дай вам Боже
Земних щедрот, любові і тепла.
Хай Ангел захистить і допоможе,
І у житті не буде болю й зла!
Раніше ми розповідали, як можна красиво привітати молоду жінку з Днем народження. У нашій добірці ви знайдете красиві віршовані привітання, поздоровлення своїми словами, листівки та відеопривітання.