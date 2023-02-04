Прикольні поздоровлення з днем народження дівчині: побажання з гумором

Жартівливі привітання з днем народження дівчині - у добірці "Телеграфа"

День народження — одне з найрадісніших та найвеселіших свят. Цього дня іменинникам намагаються подарувати чудовий настрій. Це легко зробити, приготувавши прикольне вітання. Звичними вітаннями у віршах чи прозі вже майже нікого не здивуєш. А ось веселі побажання будуть у тему. Особливо, якщо у дівчини іменинниці все гаразд із почуттям гумору.

"Телеграф" пропонує добірку прикольних побажань із днем народження дівчині. Подаруйте іменинниці чудовий настрій та посмішку.

Смішні привітання дівчина з днем народження

Погодься, гроші – сміття! Так що бажаю мати ціле грошове звалище! З днем народження!

***

Бажаю тобі потонути у коханні! Та щоб ти провалилася в безодню ніжності! Та пропади ти зі своїм обранцем на Мальдівах на місяць! Та я тебе бачити не бажаю сумною! Та я б тебе придушила у своїх обіймах! Будь щаслива, моя люба! З днем народження!

Прикольне привітання з днем народження дівчини

Бажаю тобі всього найщасливішого, найкрасивішого: здоров’я шоколадного, веселощів виноградних, молодості вічної, життя нескінченного, посмішки суничної, радості полуничної!

***

Бажаю їсти і не товстіти, щоб на дієтах не сидіти.

Бажаю, щоб твої ніжки не натирали підбори

Щоб очі ніжні сяяли, а губки пухкі сміялися.

І щоб локони твої повіки не знали сивини!

Щоб увагою тебе не обділяли ніколи,

Щоб навіть у сильні морози біля ніг твоїх лежали троянди!

***

Бажаю:

День народження – відзначати,

Нас не забувати!

Радостям — бути!

Прикрощі — забути!

Зарплаті — зростати,

Коханню — цвісти!

Мріям — збуватися,

Самій — не розслаблятися!

***

Нехай штабелями кавалери лягають під ноги твої, нехай нескінченно зізнаються у великому та полум’яному коханні. Нехай чекає на тебе завжди машина, а краще — особистий літак, завжди готовий за наказом почати у будь-який час зліт. Нехай міста та пляжі світу сумують за тобою і чекають, нехай усі твої мрії та плани твого дня народження оживуть!

***

Нехай будуть пишними три речі: вії, волосся та бюст.

І гаманець від грошей трісне, та ніколи не буде порожнім!

Посмішка нехай грає сонцем як перший сніжок, що випав.

Залишайся ніжною, бадьорою, бережи в душі свій вогник!

***

Вітаю тебе з днем народження!

Щоб в тебе увесь час боліли:

Губи від поцілунків,

Руки від подарунків,

Ноги від танців,

Тіло від коханців!

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально привітати дівчину з днем народження.