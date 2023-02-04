Прикольні поздоровлення з днем народження дівчині: побажання з гумором
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Жартівливі привітання з днем народження дівчині - у добірці "Телеграфа"
День народження — одне з найрадісніших та найвеселіших свят. Цього дня іменинникам намагаються подарувати чудовий настрій. Це легко зробити, приготувавши прикольне вітання. Звичними вітаннями у віршах чи прозі вже майже нікого не здивуєш. А ось веселі побажання будуть у тему. Особливо, якщо у дівчини іменинниці все гаразд із почуттям гумору.
"Телеграф" пропонує добірку прикольних побажань із днем народження дівчині. Подаруйте іменинниці чудовий настрій та посмішку.
Смішні привітання дівчина з днем народження
Погодься, гроші – сміття! Так що бажаю мати ціле грошове звалище! З днем народження!
***
Бажаю тобі потонути у коханні! Та щоб ти провалилася в безодню ніжності! Та пропади ти зі своїм обранцем на Мальдівах на місяць! Та я тебе бачити не бажаю сумною! Та я б тебе придушила у своїх обіймах! Будь щаслива, моя люба! З днем народження!
Прикольне привітання з днем народження дівчини
Бажаю тобі всього найщасливішого, найкрасивішого: здоров’я шоколадного, веселощів виноградних, молодості вічної, життя нескінченного, посмішки суничної, радості полуничної!
***
Бажаю їсти і не товстіти, щоб на дієтах не сидіти.
Бажаю, щоб твої ніжки не натирали підбори
Щоб очі ніжні сяяли, а губки пухкі сміялися.
І щоб локони твої повіки не знали сивини!
Щоб увагою тебе не обділяли ніколи,
Щоб навіть у сильні морози біля ніг твоїх лежали троянди!
***
Бажаю:
День народження – відзначати,
Нас не забувати!
Радостям — бути!
Прикрощі — забути!
Зарплаті — зростати,
Коханню — цвісти!
Мріям — збуватися,
Самій — не розслаблятися!
***
Нехай штабелями кавалери лягають під ноги твої, нехай нескінченно зізнаються у великому та полум’яному коханні. Нехай чекає на тебе завжди машина, а краще — особистий літак, завжди готовий за наказом почати у будь-який час зліт. Нехай міста та пляжі світу сумують за тобою і чекають, нехай усі твої мрії та плани твого дня народження оживуть!
***
Нехай будуть пишними три речі: вії, волосся та бюст.
І гаманець від грошей трісне, та ніколи не буде порожнім!
Посмішка нехай грає сонцем як перший сніжок, що випав.
Залишайся ніжною, бадьорою, бережи в душі свій вогник!
***
Вітаю тебе з днем народження!
Щоб в тебе увесь час боліли:
Губи від поцілунків,
Руки від подарунків,
Ноги від танців,
Тіло від коханців!
Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально привітати дівчину з днем народження.