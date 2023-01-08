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Привітання з днем народження доньки у прозі: красиві та зворушливі до сліз

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Найкращі привітання для кращої донечки
Найкращі привітання для кращої донечки. Фото pexels.com

Порадуйте доньку ніжним та душевним привітанням

Одним із найголовніших та найважливіших свят у житті батьків є день народження доньки. Мабуть, це свято в жодній родині не минає непоміченим. Ранок цього дня зазвичай починається з привітань доньки з днем народження і потім протягом усього дня всі намагаються догодити іменинниці та подарувати їй якнайбільше уваги.

Якщо думаєте над тим, як привітати доньку з днем народження у прозі, вам знадобиться добірка "Телеграфа", в якій зібрані найдобріші та найніжніші побажання.

Красиві вітання з днем народження дочки в прозі

Доню, вітаю тебе з днем народження! Знай, що ти завжди будеш для мене маленькою коханою дівчинкою, скільки б тобі років не виповнилося. Рідна моя, бажаю тобі здоров’я, мудрості, щастя, усіляких здобутків. Нехай усі твої мрії легко здійснюються!

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Доню, цього святкового ранку навіть сонечко вітає тебе з днем народження! Букет запашних квітів вже стоїть у вазі. Готовий твій улюблений торт та накритий стіл для гостей. Ти стала ще дорослішою, але мені хочеться піклуватися про тебе, як про маленьку. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твоє життя було суцільним святом кохання, добра та щастя. І нехай усі твої мрії здійснюються.

Привітання з днем народження дочки у прозі до сліз зворушливі

Улюблена донечка! У твій день народження хочемо подякувати за щастя, яке ти нам даруєш! На всьому білому світі ти наша найбільша цінність! Дякуємо, що ти у нас є і відповідаєш нам любов’ю на любов. Хочемо, щоб ти була найщасливішою людиною на землі. Щоб тебе минули лиха. Бажаємо отримати від життя все, що ти хочеш. Залишайся такою ж доброю, ніжною та ласкавою! Бажаємо, щоб твоя сім’я була міцною, а будинок був затишною фортецею. Нехай тішать тебе твої дітки та чоловік!

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Дорогоцінна донечка! Я й досі пам’ятаю момент твоєї появи на світ. Того чудового дня життя наповнилося для мене новими фарбами. Ти ростеш розумною, мудрою дівчиною. Бажаю тобі знайти свою щасливу дорогу у житті, займатися улюбленою справою. Я вірю, що ти обов’язково будеш щасливою. Будь життєрадісна, нехай тобі завжди світить сонце радості! Я тебе дуже люблю! З Днем народження!

Привітання доньці з днем народження у прозі

Доню, ти стала на рік старшою. Розуміти це нам дуже сумно. Час так швидко летить, здається, що ти зовсім недавно була ще малечею. Але сьогодні ми не сумуватимемо, а святкуватимемо твої іменини. Ми такі щасливі, що в нас виросла така добра, розумна, ласкава і пустотлива дочка. Бажаємо, щоб поряд з тобою були вірні друзі, добробут, величезного тобі кохання та легкої дороги по життю!

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Кохана донечко, з днем народження! Коли ти посміхаєшся, наше життя сповнюється яскравим світлом. Якщо ти щаслива, ми щасливі. Нехай твої бажання збуваються одне за одним, очі завжди світяться від радості, а серце буде сповнене любов’ю!

Раніше "Телеграф" склав добірку прикольних привітань із днем народження доньки.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження