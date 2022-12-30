Привітання з днем народження для дочки у віршах: найкрасивіші побажання

Для мами й тата день народження доньки — чи не найголовніше свято у їхньому житті

День народження доньки – свято, яке не можуть пропустити батьки. Скільки б років не виповнювалось іменинниці, підготовка до святкування її іменин ведеться завжди ґрунтовна. Звичайно ж, батьки готуються порадувати свою дівчинку довгоочікуваним подарунком. Але найважливішим презентом для неї будуть вітання з днем народження від мами й тата.

Вітальна промова може бути у прозі, своїми словами. Але можна підготувати вірш для доньки з днем народження. Якщо ви шукаєте римовані побажання, вам допоможе ця добірка "Телеграфа".

Привітання доньки у віршах

Наша рідна дівчинко,

Наше ясне сонечко,

Хай добро проміниться

У твоє віконечко!

Дощиком рясненьким

Пада з неба щастя,

Хай тобі, (Ім'я),

Все на світі вдасться!

Виростай здоровою,

Мудрою, слухняною,

Щоб завжди пишалися

Твої татко з мамою.

Щоб було життя твоє,

Наче повна чаша,

Зичим довгих літ тобі,

Дорогенька наша!

Вірш із днем народження дочки від мами

У свій День народження, доню моя,

Послухай вітання від мами:

Хай долі твоєї стрімка течія

До мрії несе тебе прямо!

Веселка у відрах хай радість несе

І вітер нашіптує казку…

Хай, що забажаєш, здійсниться усе!

Щаслива будь, доню, будь ласка!

Вітання з днем народження доньки у віршах від тата

Тобі, моя доню, тобі

всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

Привітання для доньки у віршах від мами та тата

Ми тебе вітаєм із великим святом

І тобі бажаєм радості багато.

Виростай розумна, добра і красива,

Будь в житті, (ім'я), ти завжди щаслива.

Виростай на радість і батькам, і рідним,

А для своїх друзів завжди щира й вірна.

Радісних усмішок, квіточок гарненьких,

Вогнику завзяття у очах маленьких.

Гарно тобі вчитися, щоб багато знати,

Бо всього цікавого в світі є багато.

Щоб в житті не знала ти горя і біди,

Щоб тобі щастило всюди і завжди.

Раніше "Телеграф" склав добірку привітань із днем народження під час війни.