Поздравления с днем рождения для дочери в стихах: самые красивые пожелания

Для мамы и папы день рождения дочери — едва ли не самый главный праздник в их жизни

День рождения дочери — праздник, который не могут пропустить родители. Сколько бы лет не исполнялось имениннице, подготовка к празднованию ее именин ведется всегда основательная. Конечно же родители готовятся порадовать свою девочку долгожданным подарком. Но самым важным презентом для нее будут поздравления с днем рождения от мамы и папы.

Поздравительная речь может быть в прозе, своими словами. Но можно подготовить и стихотворение для дочери с днем рождения. Если вы в поиске зарифмованных пожеланий, вам поможет эта подборка "Телеграфа".

Поздравление дочери в стихах

У тебя сегодня День рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое вот это поздравленье

Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаю тебе счастья

И прекрасных долгих-долгих лет.

Пусть не будет у тебя ненастья,

Только звезды, только солнца свет.

Пусть любовь придет к тебе большая:

Не на год — на вечность, навсегда.

И пусть будет жизнь твоя, родная,

Светлой, словно родниковая вода.

***

Желаю доченьке своей

Лишь только ясных, добрых дней.

Не знать печали, слёз, беды,

Чтоб исполнялись все мечты.

Красивой быть и не стареть

И с годом каждым хорошеть!

По жизни быть всегда успешной,

Любимой, ласковой и нежной.

Веселых встреч, цветов букеты,

Попутешествовать по свету.

Жить очень долго, не болеть,

И ни о чем не сожалеть.

Чтоб счастья было через край.

И ты, моя родная, знай,

Как благодарна Богу я,

За то, что дал он мне тебя!

Стихотворение с днем рождения дочери от мамы

С днем рождения, доченька,

Тебя я поздравляю,

Сердцем материнским

Счастья пожелаю.

Доля твоя женская

Доброй чтоб была,

Чтоб любовь дала тебе

Сильных два крыла.

Дом был полной чашей,

Детский смех звенел,

Чтоб никто обидеть

Дочку не посмел.

Беды и печали

Заберу себе

И у Бога счастья

Попрошу тебе.

Поздравление с днем рождения дочери в стихах от папы

С днем рождения, моя дочка,

Гордость, счастье и отрада.

Видеть бы тебя счастливой —

Больше ничего не надо.

Я желаю, чтоб смеялась

Звонко, словно в детстве, ты,

Чтоб всегда осуществлялись

Все заветные мечты.

Ты уже не так наивна,

Цену знаешь — что почем.

Мудрой будь, моя родная.

Знай, с тобой мое плечо.

Поздравление для дочери в стихах от мамы и папы

Кто родился в этот день

Всех на свете краше?!

Скажем: "Дочка, это ты.

Радость, счастье наше".

Для тебя на всей Земле

Солнце ярче светит.

Лучше дочки нет, поверь,

На большой планете.

Пусть всё ладится всегда,

Мир пусть улыбнется.

Всё, что хочется тебе,

Быстро удается.

Счастья, радости, любви,

Жизни без ошибки.

Все вокруг пусть расцветет

От твоей улыбки.

Ранее "Телеграф" составил подборку поздравлений с днем рождения во время войны.