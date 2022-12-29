С днем рождения, моя взрослая дочь: очень красивые поздравления

В пожеланиях родители передают все свои чаяния и надежды

День рождения дочери — прекрасный повод для родителей еще раз сказать своей девочке о любви и напомнить, как она сделала их счастливыми своим появлением на свет. И в этот праздник хочется сказать ей особые слова.

В поздравлении с днем рождения взрослой дочери обычно желают женского счастья, достижений на работе и взлета по карьерной лестнице. Если она еще не осчастливила своих родителей внуками, то желают ей прибавления в семье.

"Телеграф" собрал красивые поздравления с днем рождения взрослой дочери. Любое из них можно отправить в мессенджере или зачитать за праздничным столом.

Поздравление взрослой дочери с днём рождения

Ты уже взрослая, сильная, красивая, невероятная женщина, но, знаешь, мне всегда будет немного страшно и волнительно за тебя. Я всегда хочу смягчить твои падения и развеять твою грусть, я всегда радуюсь твоим победам, словно они мои. Я удивляюсь твоей смелости и храброму сердцу, твоей доброте и искренности. Мне всегда волнительно за тебя, но по большому счету это волнение от гордости за мою дочь. Возможно, я не бросила к твоим ногам богатство, какие-то игрушки, побрякушки, потому что не могла, но твое сердце знает, что это не главное. Ты стала человеком, которым я мечтала, чтобы ты была, еще до твоего появления на свет. Спасибо, что, несмотря на твою занятость, находишь время спросить, как у меня дела, и помогаешь успевать за миром. Твой день рождения – мой самый любимый праздник, доченька.

Поздравить взрослую дочь с днем рождения можно и такими словами

Доченька, пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве! Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной! Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, весёлой, цветущей и неотразимой!

Поздравление взрослой дочери можно написать и на открытке. Теплые и нежные пожелания от родителей дочь сможет перечитывать даже спустя много лет.

Наша родная, бесценная и любимая доченька, от всей души поздравляем тебя с Днём рождения и обнимаем с любовью! Все наши пожелания сводятся к одному — будь самой счастливой на свете! Ты — наша гордость и бесконечная радость, пусть в твоей жизни всегда царят гармония и тепло, нежность, взаимная любовь! Где бы ты ни была, береги и цени себя, мы тебя любим!

Пожелание взрослой дочери

Моя милая девочка, вот и стала ты совсем взрослой, ты – сама уже мама, но для меня навсегда остаешься маленьким беспомощным ребенком! Прости меня за мою излишнюю заботу, опеку, просто ты мне очень дорога!

В твой день рождения желаю тебе, чтобы счастье струилось чистым родничком, чтобы обходило твою семью ненастье, чтобы ты была здоровой, а стол пусть всегда ломится от еды и напитков! С днем рождения, доченька!

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С Днем рождения, взрослая дочь! От всего любящего сердца поздравляю тебя! Самое бесценное сокровище в моей жизни — это ты, я бесконечно горжусь тобой! Пусть любая твоя дорога станет удачной, пусть Судьба оберегает тебя и одаривает изумительной красотой, спокойным терпением, неиссякаемой мудростью, изысканной нежностью и взаимной трепетной любовью!

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С днем рождения, моя взрослая дочь! Желаю тебе от сердца, искренне и с теплом, чтобы все у тебя получалось, все мечты исполнялись, не заставляя долго ждать и все близкие тебе люди были с тобою рядом! Будь счастлива, любима, желанна. Пусть судьба твоя будет как вечный праздник, легкой, яркой и бесконечно счастливой!

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