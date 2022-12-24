С днем рождения, старшая дочь: трогательные поздравления

Выберите для старшей дочери лучшее поздравление

Старшие дети своим появлением на свет учат родителей быть мамой и папой. Они пробуждают в сердце безграничную и безусловную любовь, учат, как надо заботиться и быть терпеливыми.

Если приближается день рождения старшей дочери, а вам хочется подготовить для нее мудрое, трогательное, запоминающееся поздравление, вам поможет эта подборка "Телеграфа".

Поздравления с днем рождения старшей дочери

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Наша старшая доченька, с днем рождения! Желаем, чтобы в твоей жизни были нескучные выходные и красочные будни. Мы хотим, чтобы твоя душа всегда пела, а сердце было наполнено любовью. Развивай свои таланты, делай каждый свой день насыщенным и удивительным! Мы тебя любим!

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Старшая доченька, ты моя надежда и опора. В твой день рождения желаю тебе огромной любви, счастья. Пусть не будет преград в твоей жизни, а каждый денечек будет солнечным. Будь всегда на высоте и пусть все твои мечты осуществляются!

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Доченька, драгоценная, с днем рождения! Ты всегда была примером для своей сестры (своего брата). Желаем тебе не меняться в этом плане. Будь счастлива, наша девочка! Пусть рядом с тобой всегда будут надежные друзья. Желаем найти свою любовь и чтобы твои мечты исполнялись как можно скорее!

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С днем рождения, старшая дочь! Желаю тебе оставаться такой же умницей и красавицей, будь любима и счастлива! Улыбайся чаще, много-много тебе счастья и любви!

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Доченька, ты первой появилась у нас и открыла для нас мир родительства. Ты сделала нас невероятно счастливыми, научила быть терпеливыми и заботливыми, всегда помогала нам с младшими. В твой день рождения хотим пожелать тебе оставаться такой же доброй и веселой. Пусть радость и любовь в твоей жизни льется через край. Пусть улыбается тебе удача. Знай, что мы тебя очень любим и будем всегда рядом с тобой!

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить с днем рождения младшую сестру.