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З днем народження, старша дочка: зворушливі вітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітання для доньки
Вітання для доньки. Фото pexels.com

Виберіть для старшої доньки найкраще вітання

Старші діти своєю появою на світ навчають батьків бути мамою та татом. Вони пробуджують у серці безмежне і безумовне кохання, вчать, як треба дбати і бути терплячими.

Якщо наближається день народження старшої дочки, а вам хочеться підготувати для неї мудре, зворушливе привітання, що запам’ятається назавжди, вам допоможе ця добірка "Телеграфа".

Вітання з днем народження старшої дочки

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Наша старша донечка, з днем народження! Бажаємо, щоб у твоєму житті були ненудні вихідні та барвисті будні. Ми хочемо, щоб твоя душа завжди співала, а серце було сповнене любов’ю. Розвивай свої таланти, роби кожен свій день насиченим та дивовижним! Ми тебе любимо!

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Старша донечко, ти моя надія та опора. У твій день народження бажаю тобі величезного кохання, щастя. Нехай не буде перешкод у твоїм житті, а кожен день буде сонячним. Будь завжди на висоті й нехай усі твої мрії здійснюються!

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Доню, дорога, з днем народження! Ти завжди була прикладом для своєї сестри (твого брата). Бажаємо тобі не змінюватись у цьому плані. Будь щасливою, наша дівчинко! Нехай поряд з тобою завжди будуть надійні друзі. Бажаємо знайти своє кохання і щоб твої мрії здійснювались якнайшвидше!

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З днем народження, старша дочка! Бажаю тобі залишатися такою ж розумницею та красунею, будь кохана та щаслива! Усміхайся частіше, багато-багато тобі щастя і любові!

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Доню, ти першою з’явилася в нас і відкрила для нас світ батьківства. Ти зробила нас неймовірно щасливими, навчила бути терплячими та дбайливими, завжди допомагала нам із молодшими. У твій день народження хочемо побажати тобі залишатися такою ж доброю та веселою. Нехай радість і любов у твоєму житті ллється через край. Нехай усміхається тобі удача. Знай, що ми тебе дуже любимо і завжди будемо поруч з тобою!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати з днем народження молодшу сестру.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження