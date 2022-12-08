Вітання з днем народження для молодшої сестри: зворушливі побажання та яскраві листівки
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Приємним словам на День народження зрадіє кожна іменинниця
Говорять, що молодша сестра — це шматочок дитинства, який ніколи не буде втрачено. У дитинстві вони можуть нервувати та докучати, але коли підростають, стають справжньою підтримкою та опорою. Тому її день народження – це особливе свято. Адже саме цього дня у вашому житті з’явилась молодша сестра.
"Телеграф" зібрав привітання з днем народження молодшої сестрички, які можуть стати вам у пригоді у святковий день.
Привітати молодшу сестру з днем народження можна одним із віршів
***
Ти рідна моя квіточка,
Моя надійна зірочка.
Моя сестричка лагідна,
Найкраща, як весна.
Вітаю з днем народження,
Бажаю перемог тобі.
Кохання неймовірного,
Квітучого добра.
***
Усі найкращі привітання,
Всі квіти, подарунки всі,
Та найщиріші побажання
Моїй сестричці – красі,
Будь, моя люба, наче пташка,
На крилах радості літай,
Не вішай ніс, коли є важко,
Як промінь сонця, розквітай,
Нехай до тебе щастя лине,
Підносить доля, що не день,
Здоров'я, успіх та кохання,
І сміху пару добрих жмень!
***
Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!
***
Сестричка молодша моя,
Тебе сьогодні я вітаю.
Як в дитинстві няньчила тебе,
Я дуже добре пам’ятаю.
Тепер ми виросли з тобою,
У кожної своя дорога,
Але міцно пов’язані долею,
Адже спільного у нас так багато.
Привітання молодшій сестрі можуть бути й у прозі
***
Моя молодша сестричка! Як непомітно ти подорослішала. Для мене звичайно ти завжди будеш дитиною. Нехай біжать з твоїх очей сльозинки лише від щастя й захвату.
Все до любові біжать стежини. Хай тебе завжди береже бог!
***
Мила моя сестричка, немає тебе рідніше. Ось ще на рік сьогодні стала ти дорослішою.
Ти вже не та маленька, яка ніяк не могла розплести свої кіски, — чекала, коли допоможемо. Ти тепер зовсім велика, як квітка красива. Від душі тобі бажаю, щоб була щасливою, коханою та щоб всі твої мрії збувалися! З днем народження, моя молодша сестричко!
***
З днем народження, маленька сестричка! Бажаю тобі завжди сяяти, як сонечко, ширяти від радості, як хмара по небу. Сестро, ти в мене найкрасивіша, найцікавіша, найкраща. Я бажаю тобі завжди такою залишатися, бажаю ніколи не сумувати й щодня зустрічати з доброю усмішкою. І нехай завжди тобі у всьому щастить.
***
З днем народження, моя маленька сестричка! Нехай усе, про що ти мрієш, справдиться, а все погане залишиться в минулому. Нехай твоя гарна усмішка ніколи не покидає твого обличчя, а твоє серце наповнюється лише найпрекраснішими почуттями. Оточуй себе лише тими, хто приносить тобі посмішки та приводи для щастя. Я обожнюю тебе, сестричка!
***
Поспішаю привітати з днем народження молодшу сестру! Дорога моя, маленька сестричка, навіть я дивуюся як швидко ти ростеш! Будь щаслива, у всьому знаходь світлу сторону, вчися на помилках і регулярно став собі цілі! Нехай у тебе життя буде яскравим!
***
Моя люба молодша сестричка, мені не вистачить слів, щоб висловити всю мою любов до тебе. Ти найяскравіший промінчик світла в моєму житті. І тому я хочу побажати тобі безмежного щастя та величезного кохання. Пам’ятай, я завжди поряд. З Днем народження!
Вітання для молодшої сестри у вигляді листівок
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