Вітання з днем народження для молодшої сестри: зворушливі побажання та яскраві листівки

Приємним словам на День народження зрадіє кожна іменинниця

Говорять, що молодша сестра — це шматочок дитинства, який ніколи не буде втрачено. У дитинстві вони можуть нервувати та докучати, але коли підростають, стають справжньою підтримкою та опорою. Тому її день народження – це особливе свято. Адже саме цього дня у вашому житті з’явилась молодша сестра.

"Телеграф" зібрав привітання з днем народження молодшої сестрички, які можуть стати вам у пригоді у святковий день.

Привітати молодшу сестру з днем народження можна одним із віршів

***

Ти рідна моя квіточка,

Моя надійна зірочка.

Моя сестричка лагідна,

Найкраща, як весна.

Вітаю з днем народження,

Бажаю перемог тобі.

Кохання неймовірного,

Квітучого добра.

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі,

Та найщиріші побажання

Моїй сестричці – красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Не вішай ніс, коли є важко,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля, що не день,

Здоров'я, успіх та кохання,

І сміху пару добрих жмень!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

***

Сестричка молодша моя,

Тебе сьогодні я вітаю.

Як в дитинстві няньчила тебе,

Я дуже добре пам’ятаю.

Тепер ми виросли з тобою,

У кожної своя дорога,

Але міцно пов’язані долею,

Адже спільного у нас так багато.

Привітання молодшій сестрі можуть бути й у прозі

***

Моя молодша сестричка! Як непомітно ти подорослішала. Для мене звичайно ти завжди будеш дитиною. Нехай біжать з твоїх очей сльозинки лише від щастя й захвату.

Все до любові біжать стежини. Хай тебе завжди береже бог!

***

Мила моя сестричка, немає тебе рідніше. Ось ще на рік сьогодні стала ти дорослішою.

Ти вже не та маленька, яка ніяк не могла розплести свої кіски, — чекала, коли допоможемо. Ти тепер зовсім велика, як квітка красива. Від душі тобі бажаю, щоб була щасливою, коханою та щоб всі твої мрії збувалися! З днем народження, моя молодша сестричко!

***

З днем народження, маленька сестричка! Бажаю тобі завжди сяяти, як сонечко, ширяти від радості, як хмара по небу. Сестро, ти в мене найкрасивіша, найцікавіша, найкраща. Я бажаю тобі завжди такою залишатися, бажаю ніколи не сумувати й щодня зустрічати з доброю усмішкою. І нехай завжди тобі у всьому щастить.

***

З днем народження, моя маленька сестричка! Нехай усе, про що ти мрієш, справдиться, а все погане залишиться в минулому. Нехай твоя гарна усмішка ніколи не покидає твого обличчя, а твоє серце наповнюється лише найпрекраснішими почуттями. Оточуй себе лише тими, хто приносить тобі посмішки та приводи для щастя. Я обожнюю тебе, сестричка!

***

Поспішаю привітати з днем народження молодшу сестру! Дорога моя, маленька сестричка, навіть я дивуюся як швидко ти ростеш! Будь щаслива, у всьому знаходь світлу сторону, вчися на помилках і регулярно став собі цілі! Нехай у тебе життя буде яскравим!

***

Моя люба молодша сестричка, мені не вистачить слів, щоб висловити всю мою любов до тебе. Ти найяскравіший промінчик світла в моєму житті. І тому я хочу побажати тобі безмежного щастя та величезного кохання. Пам’ятай, я завжди поряд. З Днем народження!

Вітання для молодшої сестри у вигляді листівок

Привітання для молодшої сестри

Привітання для молодшої сестри

Привітання для молодшої сестри

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