Гарний вірш братові на день народження: душевні привітання
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Урочисті слова, веселі та щирі вітання з Днем Народження відіграють одну з головних ролей у будь-якому святі.
День Народження — найкрасивіше і найважливіше свято для кожної людини, адже цього дня воно стає центром уваги всіх своїх друзів та рідних. А ще особливішим він стає, коли іменинник не просто ваш друг чи знайомий, а улюблений брат.
Привітати брата з днем народження можна як гарними віршами, або, як альтернативний варіант, можна відправити картинку або листівку з віршем з днем народження брата. Також привітання з днем народження брата від брата можна висловити гарними словами у прозі.
"Телеграф" підготував для вас гарні вірші на день народження братові, а також вітання у листівках та картинках. Надішліть у будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджері привітання братові на день народження, або зателефонуйте і прочитайте своє привітання.
Вірші для брата на день народження: душевна добірка
Любий братику, вітаю
З днем народження й бажаю,
Щоб тобі завжди фартило,
В гаманці бабло скрипіло,
В гаражі був "Ягуар".
Щоб від радощів кричав,
Щоб здійснились всі бажання —
Ось тобі мої вітання!
Любий брате! Будь здоровим
І щасливим водночас,
Років сто живи і радуй
Своїм успіхом ти нас!
Посміхайся ширше долі,
У достатку будь завжди,
Друзів хай буде доволі,
Шлях свій правильний знайди!
Хай в житті не буде зради.
Не залишить дім любов.
З днем народження вітаю
Свого брата знов і знов!
Братику мій любий, зичу тобі долі:
Солов’їних ранків, душевної волі,
Щоб життя квітло, як вишневий сад,
Добробуту і щастя, у сім’ї хай буде лад,
Ще хочу побажати вірності, надії,
Нехай здійсняться, брате, усі твої мрії!
Нехай доля розмалює
Тобі сірі будні,
Щоб були вони не нудні,
Чудні й незабутні,
Хай рожеві будуть мрії,
Щоб у сині далі,
У зелені гори ніс
Червоний феррарі,
Білих хвиль на сході сонця,
У Чорному морі,
Неба синього з багрянцем
І золоті зорі!
З Днем народження!
Братику любий, будь завжди щасливий,
Нині бажаю здоров’я і сили,
Завжди туди, куди треба встигати,
Гарної праці, такої ж зарплати,
Щирих взаємин та порозуміння,
Спати спокійно із чистим сумлінням,
Друзів надійних і здійснення мрій,
Будь в гарній формі і не старій.
Сьогодні у тебе свято,
Вітаю тебе, мій брате,
Нехай завжди збувається
Те, чого серцю бажається.
Хай доля дарує лиш щастя тобі,
Й на душі не буде місця журбі!
Братику, тебе вітаю
З днем народження сьогодні!
Я бажаю тобі щастя,
Радості і насолоди.
Мрії всі нехай здійсняться,
Щезнуть туги і тривоги,
Хай життя безхмарним буде
І легкими всі дороги!
З днем народження вітаю
Та бажаю кращих благ.
З радістю повідомляю
Ти найкращий в світі брат!
Хай здійсняться бажання,
Досягай всіляких мрій.
Наполегливим будь, впертим
І в найкраще вір!
Бажаю тобі успіху,
Наснаги і таланту,
Щоб став ти бізнесменом,
Чи може, музикантом,
А може, футболістом
Чи лікарем відомим,
Актором популярним,
Рятівником невтомним,
Хай просто все здійсниться,
Що ти задумав, брате,
Щоб був завжди щасливим,
Здоровим та багатим!.
Вітаю братику зі святом!
Щасливим будь і будь багатим.
Успішним будь у справах всіх
І досягай цілей своїх.
Хай доля радує у всьому,
Тепло прийде до твого дому.
Здоров’я я тобі бажаю.
Із Днем народження вітаю!
Вітаю, брате, тебе зі святом!
Радості щиро тобі бажаю
Друзів хороших, щоб було багато.
Тішусь, що я тебе маю.
Втілюй в реальність бажання свої,
Смійся багато й радій життю,
Живи у мирі, затишку і добрі
І мрію здійсни свою!
Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.