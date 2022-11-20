Гарний вірш братові на день народження: душевні привітання

Урочисті слова, веселі та щирі вітання з Днем Народження відіграють одну з головних ролей у будь-якому святі.

День Народження — найкрасивіше і найважливіше свято для кожної людини, адже цього дня воно стає центром уваги всіх своїх друзів та рідних. А ще особливішим він стає, коли іменинник не просто ваш друг чи знайомий, а улюблений брат.

Привітати брата з днем народження можна як гарними віршами, або, як альтернативний варіант, можна відправити картинку або листівку з віршем з днем народження брата. Також привітання з днем народження брата від брата можна висловити гарними словами у прозі.

"Телеграф" підготував для вас гарні вірші на день народження братові, а також вітання у листівках та картинках. Надішліть у будь-якій соцмережі чи будь-якому месенджері привітання братові на день народження, або зателефонуйте і прочитайте своє привітання.

Вірші для брата на день народження: душевна добірка

Любий братику, вітаю

З днем народження й бажаю,

Щоб тобі завжди фартило,

В гаманці бабло скрипіло,

В гаражі був "Ягуар".

Щоб від радощів кричав,

Щоб здійснились всі бажання —

Ось тобі мої вітання!

Любий брате! Будь здоровим

І щасливим водночас,

Років сто живи і радуй

Своїм успіхом ти нас!

Посміхайся ширше долі,

У достатку будь завжди,

Друзів хай буде доволі,

Шлях свій правильний знайди!

Хай в житті не буде зради.

Не залишить дім любов.

З днем народження вітаю

Свого брата знов і знов!

Братику мій любий, зичу тобі долі:

Солов’їних ранків, душевної волі,

Щоб життя квітло, як вишневий сад,

Добробуту і щастя, у сім’ї хай буде лад,

Ще хочу побажати вірності, надії,

Нехай здійсняться, брате, усі твої мрії!

Нехай доля розмалює

Тобі сірі будні,

Щоб були вони не нудні,

Чудні й незабутні,

Хай рожеві будуть мрії,

Щоб у сині далі,

У зелені гори ніс

Червоний феррарі,

Білих хвиль на сході сонця,

У Чорному морі,

Неба синього з багрянцем

І золоті зорі!

З Днем народження!

Братику любий, будь завжди щасливий,

Нині бажаю здоров’я і сили,

Завжди туди, куди треба встигати,

Гарної праці, такої ж зарплати,

Щирих взаємин та порозуміння,

Спати спокійно із чистим сумлінням,

Друзів надійних і здійснення мрій,

Будь в гарній формі і не старій.

Сьогодні у тебе свято,

Вітаю тебе, мій брате,

Нехай завжди збувається

Те, чого серцю бажається.

Хай доля дарує лиш щастя тобі,

Й на душі не буде місця журбі!

Братику, тебе вітаю

З днем народження сьогодні!

Я бажаю тобі щастя,

Радості і насолоди.

Мрії всі нехай здійсняться,

Щезнуть туги і тривоги,

Хай життя безхмарним буде

І легкими всі дороги!

З днем народження вітаю

Та бажаю кращих благ.

З радістю повідомляю

Ти найкращий в світі брат!

Хай здійсняться бажання,

Досягай всіляких мрій.

Наполегливим будь, впертим

І в найкраще вір!

Бажаю тобі успіху,

Наснаги і таланту,

Щоб став ти бізнесменом,

Чи може, музикантом,

А може, футболістом

Чи лікарем відомим,

Актором популярним,

Рятівником невтомним,

Хай просто все здійсниться,

Що ти задумав, брате,

Щоб був завжди щасливим,

Здоровим та багатим!.

Вітаю братику зі святом!

Щасливим будь і будь багатим.

Успішним будь у справах всіх

І досягай цілей своїх.

Хай доля радує у всьому,

Тепло прийде до твого дому.

Здоров’я я тобі бажаю.

Із Днем народження вітаю!

Вітаю, брате, тебе зі святом!

Радості щиро тобі бажаю

Друзів хороших, щоб було багато.

Тішусь, що я тебе маю.

Втілюй в реальність бажання свої,

Смійся багато й радій життю,

Живи у мирі, затишку і добрі

І мрію здійсни свою!

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.