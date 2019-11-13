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Красивые поздравления с Днем рождения брату в стихах и открытках

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Красивые поздравления с Днем рождения брату в стихах и открытках
13:42 Сегодня Телеграф

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

  • 1

    Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.

     

    С днем рождения, милый брат,

    Будь успешен и богат,

    Чтоб на жизненном пути

    Четко знал, куда идти.

     

    Пусть всегда тебе везет

    И хранитель бережет,

    Мир в семье твоей царит,

    И огонь любви горит!

  • 2

  • 3

    Я тебе желаю, брат,

    Будь всегда во всем богат —

    И душою, и здоровьем,

    И друзьями, и любовью.

     

    Ну и денежки, конечно,

    Пусть текут рекой безбрежной.

    С днем рождения, родной!

    Пусть всегда будут с тобой:

     

    Счастье, радость и удача

    И в благих делах отдача.

    Не грусти, не унывай,

    Веселись, люби, мечтай!

  • 4

  • 5

    С днем рождения, братишка,

    Поздравляем мы тебя —

    Это я, твоя сестричка,

    И вся дружная семья.

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Пусть во всём всегда везет.

    Пусть удача в твоей жизни

    С тобой рядышком идет.

     

    Пусть всё то, к чему стремишься,

    Сбудется, произойдет,

    Чтоб в любимом деле, братик,

    Ты достиг любых высот!

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    С днем рождения поздравляю

    И от всей души желаю

    Быть здоровым и веселым,

    Сильным, крепким и довольным.

    Быть хозяином по жизни —

    На работе, в жизни личной.

    Жить в достатке и любви,

    А проблемы все забыть.

    Чтоб удачи — во сто крат!

    Поздравляю, милый брат!

  • 8

  • 9

    Кто может быть роднее брата,

    Кто руку помощи подаст?

    Кто будет рядом, что б ни сталось,

    И в жизни низко не предаст!

     

    Лишь ты один, мой брат любимый,

    Надежный, преданный, родной.

    И что бы в жизни ни случилось,

    Я буду рядышком с тобой!

     

    Тебя сегодня — с днем рождения!

    Желаю самых лучших благ.

    Тебе признаюсь без стеснения:

    Ты самый лучший в мире брат!

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  • 11

    Простого счастья, дней хороших,

    Семейных радостей, добра.

    Пускай печали не тревожат,

    Прогнать их прочь давно пора!

     

    Любви огромной, мира в доме,

    Побед в делах, душевных сил.

    Чтоб не скучал ты в тихой дрёме,

    А шел к мечтам и ярко жил.

     

    Успехов важных, чувств горячих,

    Друзей надежных, теплых слов.

    Любимый брат, будь вечно счастлив

    И, главное, всегда здоров!

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  • 13

    Спешу поздравить с днем рождения.

    Будь счастлив, братик, каждый миг!

    Пусть будет много достижений,

    Чтобы успехов ты достиг!

     

    Желаю денег миллионы

    И рядом правильных людей,

    Здоровья крепкого вагоны

    И лишь удачных, ясных дней!

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  • 15

    Любимый братишка, желаю добра,

    Чтоб жизнь приносила, лишь радость всегда.

    Здоровья, удачи, конечно любви,

    Верных друзей, исполнения мечты.

    Счастья, надежд, богатства, тепла,

    Пусть будет все лучшее, брат, у тебя.

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    Повод — именины брата.

    О, так это супердата!

    За тебя, братишка, тост:

    Держи пистолетом хвост.

    Радуй близких своим смехом,

    А себя балуй успехом.

    Всю ты силу покажи,

    Очень веско докажи

    Каждому, что ты герой

    ...ну а я всегда с тобой.

    Радости лови мгновения,

    У тебя ведь день рождения!

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    Поздравляю тебя, брат.

    Будь здоров и будь богат.

    Счастья, радости, любви,

    Словно в сказке ты живи.

     

    С днем рождения! И пусть

    Не настигнет тебя грусть.

    Будь веселым, улыбнись,

    Пусть прекрасной будет жизнь!

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  • 21

    С днем рождения, братишка,

    Поздравляем мы тебя.

    Пожелать хотим побольше

    И здоровья, и тепла.

     

    Чтоб любимым был по жизни,

    Чтоб удача рядом шла.

    А еще тебе желаем

    Много денег и добра!

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    Желаю здоровья, желаю успехов,

    Добра и любви, много счастья и смеха,

    Жизни беспечной, везения, чуда.

    Пусть солнышко светит с неба повсюду.

     

    Финансов немалых, желаний и веры,

    Забавных мгновений, крутой атмосферы,

    Хорошего чувства, добра колесницу.

    И, конечно, братишка, всех целей добиться.

Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения

Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке

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