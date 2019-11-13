Красивые поздравления с Днем рождения брату в стихах и открытках

1 Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. С днем рождения, милый брат, Будь успешен и богат, Чтоб на жизненном пути Четко знал, куда идти. Пусть всегда тебе везет И хранитель бережет, Мир в семье твоей царит, И огонь любви горит!

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3 Я тебе желаю, брат, Будь всегда во всем богат — И душою, и здоровьем, И друзьями, и любовью. Ну и денежки, конечно, Пусть текут рекой безбрежной. С днем рождения, родной! Пусть всегда будут с тобой: Счастье, радость и удача И в благих делах отдача. Не грусти, не унывай, Веселись, люби, мечтай!

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5 С днем рождения, братишка, Поздравляем мы тебя — Это я, твоя сестричка, И вся дружная семья. Пусть здоровье будет крепким, Пусть во всём всегда везет. Пусть удача в твоей жизни С тобой рядышком идет. Пусть всё то, к чему стремишься, Сбудется, произойдет, Чтоб в любимом деле, братик, Ты достиг любых высот!

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7 С днем рождения поздравляю И от всей души желаю Быть здоровым и веселым, Сильным, крепким и довольным. Быть хозяином по жизни — На работе, в жизни личной. Жить в достатке и любви, А проблемы все забыть. Чтоб удачи — во сто крат! Поздравляю, милый брат!

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9 Кто может быть роднее брата, Кто руку помощи подаст? Кто будет рядом, что б ни сталось, И в жизни низко не предаст! Лишь ты один, мой брат любимый, Надежный, преданный, родной. И что бы в жизни ни случилось, Я буду рядышком с тобой! Тебя сегодня — с днем рождения! Желаю самых лучших благ. Тебе признаюсь без стеснения: Ты самый лучший в мире брат!

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11 Простого счастья, дней хороших, Семейных радостей, добра. Пускай печали не тревожат, Прогнать их прочь давно пора! Любви огромной, мира в доме, Побед в делах, душевных сил. Чтоб не скучал ты в тихой дрёме, А шел к мечтам и ярко жил. Успехов важных, чувств горячих, Друзей надежных, теплых слов. Любимый брат, будь вечно счастлив И, главное, всегда здоров!

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13 Спешу поздравить с днем рождения. Будь счастлив, братик, каждый миг! Пусть будет много достижений, Чтобы успехов ты достиг! Желаю денег миллионы И рядом правильных людей, Здоровья крепкого вагоны И лишь удачных, ясных дней!

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15 Любимый братишка, желаю добра, Чтоб жизнь приносила, лишь радость всегда. Здоровья, удачи, конечно любви, Верных друзей, исполнения мечты. Счастья, надежд, богатства, тепла, Пусть будет все лучшее, брат, у тебя.

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17 Повод — именины брата. О, так это супердата! За тебя, братишка, тост: Держи пистолетом хвост. Радуй близких своим смехом, А себя балуй успехом. Всю ты силу покажи, Очень веско докажи Каждому, что ты герой ...ну а я всегда с тобой. Радости лови мгновения, У тебя ведь день рождения!

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19 Поздравляю тебя, брат. Будь здоров и будь богат. Счастья, радости, любви, Словно в сказке ты живи. С днем рождения! И пусть Не настигнет тебя грусть. Будь веселым, улыбнись, Пусть прекрасной будет жизнь!

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21 С днем рождения, братишка, Поздравляем мы тебя. Пожелать хотим побольше И здоровья, и тепла. Чтоб любимым был по жизни, Чтоб удача рядом шла. А еще тебе желаем Много денег и добра!

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