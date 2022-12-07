Зворушливі привітання з днем народження сестри у прозі

"Телеграф" розповідає, як підібрати вітання з днем народження у прозі сестрі

Якщо ви найближчим часом плануєте вирушити на день народження до сестри, то напевно вже замислювалися про те, як саме її вітатимете. Швидше за все на свято вам захочеться розповісти про те, як ви її любите, як вона вам дорога та побажати їй безліч різних приємностей. Звичайно ж, можна зачитати вітальний вірш, але можна привітати сестру з днем народження в прозі. Таке привітання простіше запам’ятати і воно не стане гіршим, якщо якісь слова від хвилювання раптом переплутаються.

Якщо ви шукаєте привітання з днем народження сестрі у прозі, то в цьому матеріалі "Телеграфа" ви знайдете таке.

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Сестричка! Бажаю брати від життя все найкраще — і отримувати задоволення від кожної миті! Добра тобі та щастя! Сама прав своєю долею, і вір в успіх — який йтиме прямо у твої обійми! А найголовніше, бажаю здоров’я і великого-великого, справжнього, взаємного, прекрасного і чуттєвого Кохання!

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Дорога моя сестричка, ми завжди з тобою жили дружно, завжди допомагали один одному, коли було важко. Для мене ти завжди була не тільки сестрою, а й найкращою подругою. Я дуже тебе люблю! Якщо ти мене покличеш, я одразу примчуся до тебе і розв'яжу твою проблему. Ангел мій, з днем народження!

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Сестричка моя, кохана! Ми разом росли, лаялися часом, мирилися і знову були не розлий вода! Настав твій день народження і я поспішаю сказати тобі ці слова: будь успішною, амбітною та незалежною, але при цьому залишайся жіночною, романтичною та милою, щоб чоловіки охоче боролися за твоє серце. Радій ранковому співу птахів, щебетанню бабок і просто гарному настрою. Нехай усе складається в долі твоїй чудово та гармонійно! Зі святом!

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Мила сестричка, з днем народження! Нехай життя твоє буде схоже на чудовий букет, в якому знайдеться місце для едельвейсів пригод, ромашок веселощів, братків пустощів, волошки ніжності, орхідей пристрасті, ірисів вірності, троянд любові, гвоздик турботи і будь-яких інших кольорів на твій смак! Нехай у цьому букеті не буде жодної чорної, зів’ялої чи неживої квітки! Нехай не зворушать холоди і бурі жодної пелюстки цих квітів! Вітаю від щирого серця!

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Улюблена сестричка! Сьогодні день твого народження, і я щиро вітаю тебе з цим чарівним святом. Незважаючи на наші дрібні сварки, непорозуміння та дурні витівки, ми все одно любимо один одного і виручаємо тоді, коли це дійсно потрібно, не звертаючи уваги на образи та непорозуміння. Будь щаслива, моя сестричка, насолоджуйся життям у цьому світі і втілюй у життя свої найсміливіші плани.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати сестру незвичайним способом.