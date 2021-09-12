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Привітання в листівках і картинках з Днем народження сестри

Автор
А. Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7
Привітання з днем народження сестрі Новина оновлена 12 вересня 2021, 19:38
Привітання з днем народження сестрі

Ми підготували для вас тільки найкращі привітання з днем народження, якими можна привітати сестер.

День народження безсумнівно одне з найулюбленіших свят багатьох людей. У цей день іменинник знаходиться в центрі уваги, і отримує від своїх рідних і близьких подарунки і привітання.

Часто буває так, що хочеться сказати гарне побажання, а слів не вистачає, або ж просто не виходить скласти красиве речення, особливо якщо ці побажання для рідної людини, наприклад мами або сестри.

У такому випадку, краще звернутися за "шпаргалкою" і вибрати вже готове красиве привітання.

А "Телеграф" подбав, що Ваші сестрички не залишалися без привітань в свій день народження, і підготував для Вас красиві листівки, картинки і приємні слова, які Ви можете відправити своїй сестрі.

Поздоровлення в картинках:

Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри
Привітання з днем народження сестри

Поздоровлення в прозі:

Дорога сестричка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров’я, любові, побільше посмішок, щоб твої очі завжди іскрилися щастям, а все мрії здійснилися! Нехай всі жалі залишаться позаду, а радість завжди буде відкривати перед тобою двері!

***

Вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця бажаю тобі залишатися такою ж радісною, жіночною, усміхненою, сміливою і життєрадісною. Відчувати себе щасливою людиною — значить, мати можливість любити і радувати себе і оточуючих, мріяти, вірити в краще, прагнути до успіху, отримувати від долі несподівані приємні сюрпризи. Нехай тобі завжди посміхається удача, а поставлені на найближчий час мети якомога швидше втілюються в життя. Добробуту, міцного здоров’я, внутрішньої опори, особистісного росту, гармонії в родині, турботи і підтримки близьких, сонця в душі і безмежного добра! Зі святом тебе, з Днем народження!

***

Сестричка, з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, радості, посмішок, квітів, натхнення, оптимізму та удачі. Нехай кожне твоє бажання здійсниться. Залишайся завжди такою ж милою, доброю, привабливою, чарівною і веселою!

***

З днем появи на світ, моя люба сестра! Бажаю тобі радості, посмішок, щоб ти не сумувала, щоб не було в твоєму житті приводу для смутку. Нехай все буде добре. Бажаю тобі тепла, розуміння, сонечка. Нехай твоє серце зігрівається любов’ю близьких і рідних людей, бажаю тобі всього найкращого.

***

Сестричка моя рідна, зі святом твого дня народження! Я бажаю тобі всього-всього: щастя, любові, здоров’я, радості, всіх благ. Будь тим, ким ти хочеш, а для мене ти завжди будеш найкращою. Я хочу, щоб ти завжди відчувала підтримку з мого боку і ніколи не знаходила приводу для смутку і образи. Ти завжди можеш на мене покластися, запам’ятай це. З Днем народження!

Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження чоловікові, які можна відправити коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.

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