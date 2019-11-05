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Красивые поздравления с Днем рождения сестре в прозе и открытках

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Красивые поздравления с Днем рождения сестре в прозе и открытках
12:17 Сегодня Телеграф

Самая родная в мире сестренка вот-вот отпразднует День рождения, а Ты до сих пор не подготовил теплого поздравления имениннице? Не беда!

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    Мы позаботились, чтобы в этот замечательный праздник Твоя сестренка чувствовала себя королевой, и подготовили для Тебя лучшие поздравления с Днем рождения сестре.

     

    Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всей души. Желаю тебе больше ярких, запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и спокойствия в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется чтобы тебя всегда окружали только самые светлые и добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

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    Сестренка, с днем рождения! Хочу, чтобы твоя жизнь была наполнена радостью, светом, улыбками, добротой и теплом. Пусть каждый прожитый день будет ярким и запоминающимся. Еще желаю тебе огромной любви и счастья. Ты умница и красавица, ты обязательно достигнешь всех поставленных целей и осуществишь свои заветные мечты.

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    Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

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    Любимая моя сестра, искренне поздравляю тебя. Пожелать тебе хочется много хорошего и доброго. Пусть твой жизненный путь складывается лишь так, как ты сама этого захочешь. Желаю, чтоб тебя окружали только честные и открытые люди. Будь такой же красивой и любимой. Желаю не знать бед и болезней. Солнечного тебе настроения и побольше удачливых дней.

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    Милая, любимая, родная сестренка! Желаю тебе самого лучшего, что есть в этой жизни. Никогда не вешать нос и гордой королевской походкой переступать любые неприятности. Никогда не опускать рук и всегда встречать успех, который будет идти прямо в твои объятия. А самое главное, желаю огромнейшего здоровья и большущей любви, самых важных вещей, которые не купишь ни за какие деньги. С днем рождения!

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    Дорогая моя сестричка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе думать только о хорошем, мечтать о важном, верить в лучшее и получать желаемое. Сестра, будь счастлива, любима, собой прекрасна и очаровательна!

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    Сестра моя дорогая, родная и любимая! Поздравляю с днем рождения и желаю столько добра, чтобы хватило на каждый день столетней жизни! Еще желаю любить и быть любимой всегда, без разлук и размолвок! Пусть каждый день приносит новые радости и только приятные сюрпризы, а праздники — много романтики, путешествий и радости! Пусть будут здоровы все, кто тебе дорог! Счастья тебе столько, сколько сможешь удержать!

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    Я благодарю Бога за то, что он послал мне такую сестру, как ты! Для меня ты самый родной и близкий человек, который всегда поможет, подскажет, а порой просто улыбнется — и на душе сразу же станет легче. С днем рождения тебя, моя красавица-сестра. Пусть все твои мечты станут реальностью и принесут тебе долгие годы счастья, здоровья и успеха.

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    Дорогая сестренка, поздравляю тебя с одним из самых ярких дней в календаре — днем рождения! Желаю побольше красок в жизни, веселых встреч, добрых людей, незабываемых событий. Пусть каждый день будет наполнен особым смыслом и светлым настроением. Пускай твои планы и цели воплотятся в жизнь, пусть успех, счастье и любовь будут всегда твоими спутниками!

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    Любимая моя сестричка, в этот особенный для тебя день хочу пожелать, чтобы улыбка на твоем лице сохранилась на долгие годы. Пусть твое сердечко всегда трепещет от любви, а место в нём занимают только достойные тебя люди. Очаровывай мир своей красотой, обаянием и искренностью. Пусть никогда в твоих глазах не мелькнет тень грусти или разочарования, а каждый новый день будет для тебя наполнен добротой, теплом и душевным уютом.

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    Сестричка родная! От всего сердца поздравляю тебя с днем твоего рождения. Пусть всегда в глазках твоих светится любовь, на губах играет радостная улыбка, а лицо озаряет счастливый свет. Каждый день пусть будет наполнен только позитивом, смехом и прекрасными моментами. С днем рождения дорогая!

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  • 23

    С днем рождения, сестрёнка. Желаю всегда оставаться такой же весёлой, прекрасной и жизнерадостной. Пусть для тебя открыты будут двери к успеху, пусть у тебя хватает сил, энтузиазма и вдохновения для воплощения твоих планов и мечтаний. Не болей, сестричка и будь по-настоящему счастлива.

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  • 25

    Сестричка, с днем рождения! Желаю тебе здоровья, радости, улыбок, цветов, вдохновения, оптимизма и удачи. Пусть каждое твое желание исполнится. Оставайся всегда такой же милой, доброй, привлекательной, очаровательной и веселой!

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  • 27

    Родная моя сестренка! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю светлых дней, приносящих только хорошие новости, позитивные эмоции и добро в каждом слове и в каждом действии. Пусть тебя окружают теплота, внимание и любовь дорогих для тебя людей. Верь в себя, в мечту, и в чудеса, и всё получится на отлично.

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    Сестренка, поздравляю с днем рождения! Люблю тебя, и в этот день искренне желаю всего самого наилучшего, самого светлого, самого прекрасного! Здоровья тебе, счастья, удачи, радости, успеха, богатства. Пусть жизнь твоя будет наполнена любовью и красотой!

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    Сестричка, в день рождения желаю всего необыкновенного, чудесного и прекрасного. Пусть исполнятся сокровенные желания, и в жизни появится все, чего не хватает сейчас. Любви тебе, позитива и больших успехов.

Самые лучшие поздравления с Днем рождения папе в стихах и открытках

Веселые поздравления с днем рождения коллеге в стихах и открытках

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