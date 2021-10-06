Красиві привітання з Днем народження сестрі в прозі і листівках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4417
Сестричка ось-ось відсвяткує День народження, а Ти досі не підготував теплого привітання іменинниці? Не біда!
День народження — один з найвеселіших і улюблених свят багатьох. У цей день іменинник знаходиться в центрі уваги, отримуючи безліч поздоровлень і подарунків від рідних, друзів і знайомих. А коли свято у твоїх рідних, то дуже хочеться в цей день, щоб все було ідеально.
"Телеграф" подбав, щоб у свій день народження Ваша сестричка відчувала себе королевою, і підготували гарні поздоровлення у віршах, прозі і листівках. Таке привітання напевно стане приємним сюрпризом і наповнить день іменинниці позитивом.
Привітання в картинках:
Привітання у віршах і прозі
Сестричка, в день народження бажаю всього незвичайного, чудесного і прекрасного. Нехай здійсняться найпотаємніші бажання, і в житті з’явиться все, чого не вистачає зараз. Любові тобі, позитиву і великих успіхів.
***
Радості й позитиву,
Жити, як бурхлива річка:
Стрімко, весело, щасливо.
З днем народження, сестричко!
***
Мила сестра, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі більше яскравих моментів в житті, поваги до себе, добробуту і спокою в твій будинок! Нехай здоров’я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки самі добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!
***
Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!
***
Усі найкращі привітання,
Всі квіти, подарунки всі,
Та найщиріші побажання
Моїй сестричці – красі,
Будь, моя люба, наче пташка,
На крилах радості літай,
Не вішай ніс, коли є важко,
Як промінь сонця, розквітай,
Нехай до тебе щастя лине,
Підносить доля, що не день,
Здоровʼя, успіх та кохання,
І сміху пару добрих жмень!
***
Рідна моя сестричка! Вітаю тебе з днем народження і бажаю світлих днів, що приносять тільки хороші новини, позитивні емоції і добро в кожному слові і в кожній дії. Нехай тебе оточують теплота, увагу і любов дорогих для тебе людей. Вір в себе, в мрію, і в чудеса, і все вийде на відмінно.
***
Сестро моя рідна, сестро моя мила,
Щоб літати в небі є у тебе крила,
Роботящі руки, щоб усе робити,
І чутливе серце, щоб усіх любити!
***
Улюблена моя сестричка, в цей особливий для тебе день хочу побажати, щоб посмішка на твоєму обличчі збереглася на довгі роки. Нехай твоє серце завжди тремтить від любові, а місце в ньому займають лише гідні тебе люди. Зачаровувати світ своєю красою, чарівністю та щирістю. Нехай ніколи в твоїх очах не промайне тінь смутку чи розчарування, а кожен новий день буде для тебе наповнений добротою, теплом і душевним затишком.
Також "Телеграф" підготував красиві привітання з днем народження чоловікові, які можна відправити коханому, чоловікові, колезі, хлопцю, зятю.