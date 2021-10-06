Красиві привітання з Днем народження сестрі в прозі і листівках

Сестричка ось-ось відсвяткує День народження, а Ти досі не підготував теплого привітання іменинниці? Не біда!

День народження — один з найвеселіших і улюблених свят багатьох. У цей день іменинник знаходиться в центрі уваги, отримуючи безліч поздоровлень і подарунків від рідних, друзів і знайомих. А коли свято у твоїх рідних, то дуже хочеться в цей день, щоб все було ідеально.

"Телеграф" подбав, щоб у свій день народження Ваша сестричка відчувала себе королевою, і підготували гарні поздоровлення у віршах, прозі і листівках. Таке привітання напевно стане приємним сюрпризом і наповнить день іменинниці позитивом.

Привітання в картинках:

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання з днем народження сестрі

Привітання у віршах і прозі

Сестричка, в день народження бажаю всього незвичайного, чудесного і прекрасного. Нехай здійсняться найпотаємніші бажання, і в житті з’явиться все, чого не вистачає зараз. Любові тобі, позитиву і великих успіхів.

***

Радості й позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

***

Мила сестра, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі більше яскравих моментів в житті, поваги до себе, добробуту і спокою в твій будинок! Нехай здоров’я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки самі добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі,

Та найщиріші побажання

Моїй сестричці – красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Не вішай ніс, коли є важко,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля, що не день,

Здоровʼя, успіх та кохання,

І сміху пару добрих жмень!

***

Рідна моя сестричка! Вітаю тебе з днем народження і бажаю світлих днів, що приносять тільки хороші новини, позитивні емоції і добро в кожному слові і в кожній дії. Нехай тебе оточують теплота, увагу і любов дорогих для тебе людей. Вір в себе, в мрію, і в чудеса, і все вийде на відмінно.

***

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

***

Улюблена моя сестричка, в цей особливий для тебе день хочу побажати, щоб посмішка на твоєму обличчі збереглася на довгі роки. Нехай твоє серце завжди тремтить від любові, а місце в ньому займають лише гідні тебе люди. Зачаровувати світ своєю красою, чарівністю та щирістю. Нехай ніколи в твоїх очах не промайне тінь смутку чи розчарування, а кожен новий день буде для тебе наповнений добротою, теплом і душевним затишком.

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