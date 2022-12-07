Трогательные поздравления с днем рождения сестре в прозе

"Телеграф" рассказывает, как подобрать поздравления с днем рождения в прозе сестре

Если вы в ближайшее время планируете отправиться на день рождения к сестре, то наверное уже задумывались о том, как именно будете ее поздравлять. Скорее всего на праздник вам захочется рассказать о том, как вы ее любите, как она вам дорога и пожелать ей множество разных приятностей. Конечно же можно зачитать поздравительный стих, но можно поздравить сестру с днем рождения в прозе. Такое поздравление проще запомнить и оно не станет хуже, если какие-то слова от волнения вдруг перепутаются.

Если вы ищете поздравление с днем рождения сестре в прозе, то в этом материале "Телеграфа" вы точно найдете такое.

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Сестренка! Желаю брать от жизни все лучшее — и получать удовольствие от каждого мгновения! Добра тебе и счастья! Сама правь своей судьбой, и верь в успех — который будет идти прямо в твои объятия! А самое главное, желаю здоровья и большой-большой, настоящей, взаимной, прекрасной и чувственной Любви!

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Дорогая моя сестренка, мы всегда с тобой жили дружно, всегда помогали друг другу, когда было трудно. Для меня те всегда была не только сестрой, но и лучшей подругой. Я очень тебя люблю! Если ты меня позовешь, я сразу же примчусь к тебе и решу любую твою проблему. Ангел мой, с днем рождения!

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Сестренка моя, любимая! Вместе росли, ругались порой, мирились и снова были не разлей вода! Наступил твой день рождения и я спешу сказать тебе эти слова: будь успешной, амбициозной и независимой, но при этом оставайся женственной, романтичной и милой, чтобы мужчины охотно боролись за твое сердце. Радуйся утреннему пению птиц, щебетанию стрекоз и просто хорошему настроению. Пусть все складывается в судьбе твоей прекрасно и гармонично! С праздником!

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Милая сестричка, с днём рождения! Пусть жизнь твоя будет похожа на великолепный букет, в котором найдется место для эдельвейсов приключений, ромашек веселья, анютиных глазок шалостей, васильков нежности, орхидей страсти, ирисов верности, роз любви, гвоздик заботы и любых других цветов на твой вкус! Пусть в этом букете не будет ни одного черного, увядшего или неживого цветка! Пусть не тронут холода и бури ни единого лепесточка этих цветов! Поздравляю от всей души!

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Любимая сестренка! Сегодня день твоего рождения, и я от всего сердца поздравляю тебя с этим волшебным праздником. Несмотря на наши мелкие ссоры, недопонимания и глупые выходки, мы всё равно любим друг друга и выручаем тогда, когда это действительно нужно, не обращая внимания на обиды и недоразумения. Будь счастлива, моя сестренка, наслаждайся жизнью в этом мире и воплощай в жизнь свои самые смелые планы.

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