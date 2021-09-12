Поздравления в открытках и картинках с Днем рождения сестры

Мы подготовили для вас только самые лучшие поздравления с днем рождения, которыми можно поздравить сестер.

День рождения несомненно один из самых любимых праздников многих людей. В этот день именинник находится в центре внимания, и получает от своих родных и близких подарки и поздравления. Часто бывает так, что хочется сказать красивое пожелание, а слов не хватает, или же просто не получается сложить красивое предложение, особенно если пожелание для родного человека, а примеру маме или сестре.

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В таком случае, лучше обратиться за "шпаргалкой" и выбрать уже готовое красивое поздравление.

А "Телеграф" позаботился, что Ваши сестренки не оставались без поздравлений в свой день рождения, и подготовил для Вас красивые открытки, картинки и приятные слова, которые Вы можете отправить своей сестре.

Поздравления в картинках:

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравление с Днем рождения сестры

Поздравления в прозе:

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

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Поздравляю тебя с Днем рождения! От всей души желаю тебе оставаться такой же радостной, женственной, улыбчивой, смелой и жизнерадостной. Чувствовать себя счастливым человеком — значит, иметь возможность любить и радовать себя и окружающих, мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Пусть тебе всегда улыбается удача, а поставленные на ближайшее время цели как можно скорее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, личностного роста, гармонии в семье, заботы и поддержки близких, солнца в душе и безграничного добра! С праздником тебя, с Днем рождения!

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Сестричка, с днем рождения! Желаю тебе здоровья, радости, улыбок, цветов, вдохновения, оптимизма и удачи. Пусть каждое твое желание исполнится. Оставайся всегда такой же милой, доброй, привлекательной, очаровательной и веселой!

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С днем появления на свет, моя дорогая сестра! Желаю тебе радости, улыбок, чтобы ты не грустила, чтоб не было в твоей жизни повода для печали. Пусть все будет хорошо. Желаю тебе тепла, понимания, солнышка. Пусть твое сердце согревается любовью близких и родных людей, желаю тебе всего самого хорошего.

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Сестрёнка моя родная, с праздником твоего дня рождения! Я желаю тебе всего-всего: счастья, любви, здоровья, радости, всех благ. Будь тем, кем ты хочешь, а для меня ты всегда будешь самой лучшей. Я хочу, чтобы ты всегда чувствовала поддержку с моей стороны и никогда не находила повода для грусти и обиды. Ты всегда можешь на меня положиться, запомни это. С днем рождения!

Также "Телеграф" подготовил красивые поздравления с днем рождения мужчине, которые можно отправить любимому, мужу, коллеге, парню, зятю.