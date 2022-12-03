С днем рождения, брат: яркие картинки и открытки

Открытка — простой способ оказать приятный знак внимания

Практически ни один праздник сейчас не обходится без отправленной открытки или картинки в мессенджере. Не исключение — день рождения брата. Помимо подарка, близкого человека хочется порадовать в день именин красивой картинкой.

Открытка с днем рождения брату может быть абсолютно любой — красочной, шуточной и серьезной, со стихами и без. И как бы именинник не относился к этому празднику, ему будет приятно в качестве дополнительного знака внимания получить от родни картинку с днем рождения.

"Телеграф" постарался найти для читателей картинки с днем рождения брату, которые должны прийтись на любой вкус.

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