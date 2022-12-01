Поздравления с днем рождения сестре от сестренки: красивые открытки и картинки

Эта подборка поможет найти красивые поздравления с днем рождения сестренке от сестры, которыми можно дополнить подарок

Сестра — особый человек в жизни каждой девушки и женщины. Они вместе проживают радостные моменты в жизни и всяческие негаразды. Праздники этого близкого человека являются дополнительным поводом для радости и веселья. Поэтому поздравление с днем рождения от сестры сестре должно быть особенно красочным, добрым, полным слов и добрых пожеланий.

"Телеграф" позаботился, чтобы в этой подборке были именно такие поздравления для сестренки от сестры.

Сестре от сестры с днем рождения в стихах

Моя сестренка дорогая,

Тебе я рада пожелать

Жить очень долго, бед не зная,

И никогда не унывать.

Любить самой и быть любимой,

Подобно звездочке сиять,

Всегда быть сказочно красивой,

По-детски искренне мечтать.

Не огорчаться понапрасну,

Уметь хорошее ценить.

Я в день рожденья твой желаю

Счастливой самой в мире быть.

***

С днем рождения, родная,

Моя лучшая сестра!

Я души в тебе не чаю,

Всех родней ты для меня.

Я желаю счастья, смеха,

Пусть все сбудутся мечты,

Пусть везение и удача

Будут рядышком идти.

В жизни пусть сюрпризов разных

Будет много у тебя.

Меньше дней печальных самых —

Больше радости, тепла.

Я всегда с тобою рядом —

Это ты не забывай.

Сестры мы с тобой недаром.

Я люблю тебя, ты знай!

***

С днем рождения, сестренка!

Пусть сбываются мечты.

Самых лучших пожеланий,

Милая, достойна ты.

Ну, во-первых, пожелаю

Я тебе счастливой быть.

Очень крепкого здоровья,

Не болеть и не хандрить.

Во-вторых, любви лучистой,

Пылкой, страстной, чтоб навек.

Пусть с тобою будет рядом

Самый близкий человек.

В-третьих, я скажу, родная,

Ты сестру не забывай.

Бог тебя пусть охраняет,

Я люблю тебя, ты знай.

Эти стихотворения подойдут тем, кому нужны поздравления с днем рождения сестре от сестры до слез.

Поздравляю, моя птичка.

Одна ты, моя сестричка,

Знаешь все мои секреты

Да даешь всегда советы.

Рада я в твой день рождения,

Абсолютно без сомнения,

Всем на свете заявлять:

О такой сестре мечтать

Каждый должен в этом мире.

… а теперь — объятья шире:

Радуйся, люби, мечтай,

Улыбайся, процветай!

***

Дорогая, милая сестренка,

С Днем рождения, хорошая моя,

Так недавно ты была ребенком,

А теперь, как лебедь расцвела.

И тебе моя родная, пожелаю от души добра,

Чтобы горя в жизни ты не знала,

Чтоб сбылась твоя мечта.

А еще, любви тебе взаимной,

Красоты своей ты не теряй,

В общем будь хорошая счастливой,

И душой прошу не угасай!

***

Сестренка моя дорогая!

Хочу я поздравить тебя!

С твоим Днем рожденья, ругая,

За то, что считаешь года!

Всегда ты была молодою,

Красивою, милой звездой!

Не скучно мне было с тобою,

Была ты по жизни крутой!

Такой оставайся все годы,

Пусть сбудутся планы, мечты!

Побольше тебе лишь свободы,

Поменьше кастрюль, суеты!

Поздравления сестренке с днем рождения от сестры в открытках

Открытка на день рождения сестре

Открытка с душевным поздравлением сестре

Красочная открытка станет прекрасным дополненением к подарку

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Поздравления в стихах всегда уместны

С днем рождения сестре от сестры в прозе

Любимая моя, дорогая, родная сестренка, в твой праздник День рождения я очень хочу попросить тебя — оставайся всегда молодой, не только телом, но и душой и сердцем. Оставайся такой же женственной, такой же милой и веселой. Пусть тебе удается все, за что бы ты не взялась. Желаю тебе и всем твоим родным людям достатка и благополучия во всем. Будь счастлива и здорова, пусть сердце твое всегда будет полным любви и добра, а твой ангел-хранитель не пускает в твой дом несчастья, а трудности помогает преодолеть с легкостью.

***

Сестричка моя, ты мне как мама, как учитель и как друг! Спасибо за все силы, которые ты потратила на меня, я это очень ценю! Пускай на твоем личике не появляются морщинки, а улыбка никогда не исчезает! Большого тебе человеческого счастья, не меньшего здоровья и любви! С Днем рождения, сестра!

***

Милая моя, хорошая и любимая девочка, сестричка родненькая! Поздравляю тебя с днем, когда ты родилась на свет и осчастливила всю нашу семью! Любви тебе головокружительной и неземной, потому что ты достойна только лучшего! Желаю, чтобы мужчины весь мир бросали к твоим ногам и исполняли все твои желания! Люблю тебя, родная!

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