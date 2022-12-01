Поздравления с днем рождения сестре от сестренки: красивые открытки и картинки
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Эта подборка поможет найти красивые поздравления с днем рождения сестренке от сестры, которыми можно дополнить подарок
Сестра — особый человек в жизни каждой девушки и женщины. Они вместе проживают радостные моменты в жизни и всяческие негаразды. Праздники этого близкого человека являются дополнительным поводом для радости и веселья. Поэтому поздравление с днем рождения от сестры сестре должно быть особенно красочным, добрым, полным слов и добрых пожеланий.
"Телеграф" позаботился, чтобы в этой подборке были именно такие поздравления для сестренки от сестры.
Сестре от сестры с днем рождения в стихах
Моя сестренка дорогая,
Тебе я рада пожелать
Жить очень долго, бед не зная,
И никогда не унывать.
Любить самой и быть любимой,
Подобно звездочке сиять,
Всегда быть сказочно красивой,
По-детски искренне мечтать.
Не огорчаться понапрасну,
Уметь хорошее ценить.
Я в день рожденья твой желаю
Счастливой самой в мире быть.
***
С днем рождения, родная,
Моя лучшая сестра!
Я души в тебе не чаю,
Всех родней ты для меня.
Я желаю счастья, смеха,
Пусть все сбудутся мечты,
Пусть везение и удача
Будут рядышком идти.
В жизни пусть сюрпризов разных
Будет много у тебя.
Меньше дней печальных самых —
Больше радости, тепла.
Я всегда с тобою рядом —
Это ты не забывай.
Сестры мы с тобой недаром.
Я люблю тебя, ты знай!
***
С днем рождения, сестренка!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Ну, во-первых, пожелаю
Я тебе счастливой быть.
Очень крепкого здоровья,
Не болеть и не хандрить.
Во-вторых, любви лучистой,
Пылкой, страстной, чтоб навек.
Пусть с тобою будет рядом
Самый близкий человек.
В-третьих, я скажу, родная,
Ты сестру не забывай.
Бог тебя пусть охраняет,
Я люблю тебя, ты знай.
Эти стихотворения подойдут тем, кому нужны поздравления с днем рождения сестре от сестры до слез.
Поздравляю, моя птичка.
Одна ты, моя сестричка,
Знаешь все мои секреты
Да даешь всегда советы.
Рада я в твой день рождения,
Абсолютно без сомнения,
Всем на свете заявлять:
О такой сестре мечтать
Каждый должен в этом мире.
… а теперь — объятья шире:
Радуйся, люби, мечтай,
Улыбайся, процветай!
***
Дорогая, милая сестренка,
С Днем рождения, хорошая моя,
Так недавно ты была ребенком,
А теперь, как лебедь расцвела.
И тебе моя родная, пожелаю от души добра,
Чтобы горя в жизни ты не знала,
Чтоб сбылась твоя мечта.
А еще, любви тебе взаимной,
Красоты своей ты не теряй,
В общем будь хорошая счастливой,
И душой прошу не угасай!
***
Сестренка моя дорогая!
Хочу я поздравить тебя!
С твоим Днем рожденья, ругая,
За то, что считаешь года!
Всегда ты была молодою,
Красивою, милой звездой!
Не скучно мне было с тобою,
Была ты по жизни крутой!
Такой оставайся все годы,
Пусть сбудутся планы, мечты!
Побольше тебе лишь свободы,
Поменьше кастрюль, суеты!
Поздравления сестренке с днем рождения от сестры в открытках
С днем рождения сестре от сестры в прозе
Любимая моя, дорогая, родная сестренка, в твой праздник День рождения я очень хочу попросить тебя — оставайся всегда молодой, не только телом, но и душой и сердцем. Оставайся такой же женственной, такой же милой и веселой. Пусть тебе удается все, за что бы ты не взялась. Желаю тебе и всем твоим родным людям достатка и благополучия во всем. Будь счастлива и здорова, пусть сердце твое всегда будет полным любви и добра, а твой ангел-хранитель не пускает в твой дом несчастья, а трудности помогает преодолеть с легкостью.
***
Сестричка моя, ты мне как мама, как учитель и как друг! Спасибо за все силы, которые ты потратила на меня, я это очень ценю! Пускай на твоем личике не появляются морщинки, а улыбка никогда не исчезает! Большого тебе человеческого счастья, не меньшего здоровья и любви! С Днем рождения, сестра!
***
Милая моя, хорошая и любимая девочка, сестричка родненькая! Поздравляю тебя с днем, когда ты родилась на свет и осчастливила всю нашу семью! Любви тебе головокружительной и неземной, потому что ты достойна только лучшего! Желаю, чтобы мужчины весь мир бросали к твоим ногам и исполняли все твои желания! Люблю тебя, родная!
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