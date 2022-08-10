Яркие открытки и картинки для начальника с днем рождения: лучшие поздравления для директора

"Телеграф" сделал подборку поздравлений начальнику с днем рождения в картинках и открытках.

Каждый рабочий коллектив раз в году, а то и несколько раз (смотря сколько начальников), озадачен проблемой – как поздравить своего начальника с днем рождения. Это отличная возможность выразить свое уважение, признание авторитета и заслуг своего руководителя. Однако главное не переборщить, чтобы поздравление босса с днем рождения не стало неким "идолопоклонство".

Если ваш босс позитивный, не лишен чувства юмора и открытый к общению руководитель, то его поздравить можно и менее строго. К примеру отправить сообщением в мессенджере или соцсети поздравительную картинку, которая кстати может быть и с приколом (если ваши отношения с боссом это позволяют).

"Телеграф" подготовил для вас самые лучшие поздравительные открытки и картинки с днем рождения начальнику, которые обязательно подарят положительные эмоции имениннику.

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Поздравительные картинки и открытки начальнику с днем рождения

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления мужчине начальнику с днем рождения от коллектива, а также красивые поздравления с днем рождения бывшему начальнику.