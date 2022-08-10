Яскраві листівки та картинки для начальника з днем народження: найкращі привітання для директора
- Автор
-
- Дата публікації
-
"Телеграф" зробив добірку привітань начальнику з днем народження у картинках та листівках.
Кожен робочий колектив раз на рік, а то й кілька разів (дивлячись скільки начальників), спантеличений проблемою – як привітати свого начальника з днем народження. Це чудова можливість висловити свою повагу, визнання авторитету та заслуг свого керівника. Проте головне не переборщити, щоби привітання боса з днем народження не стало якимось "ідолопоклонством".
Якщо ваш бос позитивний, не позбавлений почуття гумору та відкритий до спілкування керівник, його привітати можна і менш суворо. Наприклад відправити повідомленням у месенджері або соцмережі вітальну картинку, яка, до речі, може бути і з приколом (якщо ваші стосунки з босом це дозволяють).
"Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки та картинки з днем народження начальнику, які обов’язково подарують позитивні емоції іменинникові.
Привітальні картинки та листівки начальнику з днем народження
Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальнику з днем народження від колективу, а також гарні вітання з днем народження колишньому начальнику.