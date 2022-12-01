Привітання з днем ​​народження сестрі від сестрички: красиві листівки та картинки

Ця добірка допоможе знайти красиві привітання з днем ​​народження сестричці від сестри, якими можна доповнити подарунок.

Сестра — особлива людина у житті кожної дівчини та жінки. Вони разом проживають радісні моменти у житті та всілякі негаразди. Свята цієї близької людини є додатковим приводом для радості та веселощів. Тому вітання з днем ​​народження від сестри сестрі має бути особливо яскравим, повним ніжних слів та добрих побажань.

"Телеграф" подбав, щоб у цій добірці були саме такі привітання для сестрички від сестри.

Привітання сестрі від сестри з днем ​​народження у віршах

***

З днем народження, сестричко,

Щиро я тебе вітаю!

Щастя, успіху, натхнення,

Віри, радості бажаю.

Хай для тебе світить сонце

Яскравіше із небес,

Хай життя тобі дарує

Море сміху та чудес.

***

З днем народження, рідненька!

Тебе міцно обіймаю.

І в цей день, моя гарненька,

Я найкращого бажаю.

Радості і позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

Цей вірш підійде тим, кому потрібні вітання з днем ​​народження сестрі від сестри до сліз.

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

Щиро з днем народження я тебе вітаю!

Кращою на світі бути побажаю,

Хай до тебе часто щастя прилітає,

І тебе й родину Бог благословляє!

Хай духмяні квіти долю прикрашають,

І хороші друзі в гості заглядають,

Соловей щебече про кохання миле,

Щоб століття справить, стане тобі сили!

Привітання сестрички з днем ​​народження від сестри у листівках

Привітайте сестру з днем народження яскравою листівкою

Яскрава листівка підніме настрій у святковий день

Листівкас днем народження сестрі буде гарним доповненням до подарунку

Оригінальна листівка на день народження сестрі

Привітайте сестру з днем народження за допомогою листівки

З днем ​​народження сестрі від сестри у прозі

Люба моя, рідна сестричка, на твоє свято День народження я дуже хочу попросити тебе — залишайся завжди молодою, не тільки тілом, а й душею та серцем. Залишайся такою ж жіночною, такою ж милою і веселою. Нехай тобі вдається все, за що б ти не взялася. Бажаю тобі та всім твоїм рідним людям достатку та добробут у всьому. Будь щаслива і здорова, нехай серце твоє завжди буде сповнене любові і добра, а твій ангел-охоронець не пускає у твій дім нещастя, а труднощі допомагає подолати з легкістю.

***

Сестричко моя, ти мені як мама, як учитель і як друг! Дякую за всі сили, які ти витратила на мене, я це дуже ціную! Нехай на твоєму обличчі не з'являються зморшки, а усмішка ніколи не зникає! Великого тобі людського щастя, не меншого здоров'я та кохання! З Днем народження, сестро!

***

Мила моя, хороша та улюблена дівчинка, сестричко рідненька! Вітаю тебе з днем, коли ти народилася на світ та ощасливила всю нашу родину! Кохання тобі запаморочливого і неземного, бо ти гідна тільки кращого! Бажаю, щоб чоловіки весь світ кидали до твоїх ніг та виконували всі твої бажання! Люблю тебе, рідна!

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