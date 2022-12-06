Вітання сестрі від брата з днем народження: у віршах, листівках та своїми словами

Зворушливі та теплі привітання для сестри від брата у матеріалі "Телеграфа"

Сестри та брати між собою найрідніші по крові люди після батьків. У дитинстві вони проводять величезну кількість часу, але потім їм доводиться розлучатися. День народження — додатковий привід знову зустрітися або ж просто поспілкуватися, якщо фізична зустріч з якихось причин неможлива.

"Телеграф" зібрав добрі та ніжні привітання від брата сестрі з днем народження.

Вітання сестрі від брата з днем народження у віршах

***

З днем народження, сестричко,

Щиро я тебе вітаю!

Щастя, успіху, натхнення,

Віри, радості бажаю.

Хай для тебе світить сонце

Яскравіше із небес,

Хай життя тобі дарує

Море сміху та чудес.

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

Щиро з днем народження я тебе вітаю!

Кращою на світі бути побажаю,

Хай до тебе часто щастя прилітає,

І тебе й родину Бог благословляє!

Хай духмяні квіти долю прикрашають,

І хороші друзі в гості заглядають,

Соловей щебече про кохання миле,

Щоб століття справить, стане тобі сили!

Привітання для сестри від брата своїми словами

Дорога сестричка, твій брат тебе щиро вітає тебе з днем народження! Мила, бажаю тобі зоряного неба бажань та яскравого сонця любові, ніжного вітру натхнення та високих хвиль щастя. Будь кохана, красива, добра, весела, успішна та неповторна.

***

Улюблена моя сестричка, день твого народження для мене – велике свято. І я хотів би побажати тобі, рідна моя, щоб ти сьогодні була найвеселіша. Нехай життя принесе тобі щастя і любов, на яку ти заслужила. І як твій брат, обіцяю тобі свою підтримку у всьому. Вітаю!

***

Моя сестра, моя муза, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі мати в житті те, чого ти хочеш, а не інші. Завжди прагни до своїх бажань і цілей, слухай лише свій внутрішній голос, а й іноді поради близьких людей. Живи на повну, кохай, літай у хмарах, насолоджуйся кожним моментом, радій і просто будь собою.

***

Мила сестро, твій брат вітає тебе з днем народження. Бажаю тобі від щирого серця осягати великий успіх у житті та пізнавати світле щастя, вірити у свою мрію і втілювати свої бажання, дружити з удачею та везінням, щиро кохати й бути коханою.

Листівки з днем народження сестрички від брата

Привітання від брата сестрі

Привітання від брата сестрі

Привітання від брата сестрі

Привітання від брата сестрі

На сайті "Телеграф" ви також можете знайти прикольні вітання з днем народження братові.