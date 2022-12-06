Поздравления сестре от брата с днем рождения: в стихах, открытках и своими словами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трогательные и теплые поздравления для сестры от брата в материале "Телеграфа"
Сестры и братья между собой самые родные по крови люди после родителей. В детстве они проводят вместе огромное количество времени, но потом им приходится расставаться. День рождения — дополнительный повод снова встретиться, либо же просто пообщаться, если физическая встреча по каким-то причинам невозможна.
"Телеграф" собрал добрые и нежные поздравления от брата сестре с днем рождения.
Поздравление сестре от брата с днем рождения в стихах
***
С днем рождения, сеструха,
Ещё год — и ты старуха!
Да шучу-шучу, конечно,
Молодая ты навечно,
Просто я, как брат, любя,
Подколоть решил тебя.
Но зато всерьёз желаю
На земле тебе я рая,
Море золота, бриллиантов
И Арабских Эмиратов
По четыре раза в год,
Чтобы все, разинув рот,
Твою жизнь считали сказкой,
И конечно, не напрасно:
Пусть на жизненном пути
Тебе во всём будет везти!
***
Сестренка моя дорогая,
Ты в радости вечно живи,
Здоровья чтоб было навалом,
Взаимной и теплой любви.
Чтоб мимо минули невзгоды,
Чтоб счастье с тобой рядом шло,
А в доме твоем постоянно
Чтоб было тепло и светло!
Мне радостно быть твоим братом.
Сегодня скажу я, любя,
О том, что хочу я поздравить
С твоим днем рожденья тебя!
Еще раз любви и улыбок
Тебе я хочу пожелать,
Идти лишь вперед и, конечно,
Не плакать и не унывать!
***
Поздравляю я, сестренка!
День рожденья твой с утра,
Я желаю только счастья
И здоровья, и добра!
Ты от брата поздравленья
От души скорей прими,
Пусть исполнится в мгновенье
Все, что так желаешь ты.
И обидам, и печалям
Не сдавайся никогда,
Пусть любовь оберегает
И хранит тебя всегда!
***
Ты лучшая в мире сестра для меня,
Поддержишь ты словом, утешишь всегда,
Сегодня твой праздник и дата твоя,
Брат скажет тебе: "С днем рожденья, сестра!"
Любви безграничной и света души,
Просторов бескрайних, надежды, мечты,
Пусть в день любой солнце согреет тебя,
Пусть вдаль унесутся дожди, холода.
По жизни упрямо и смело иди,
Преграды не сдвинут пусть цели твои,
Сияй оптимизмом и с юмором ты
Решай все задачи, твори все мечты!
Поздравления для сестры от брата своими словами
Дорогая сестричка, твой брат тебя искренне поздравляет с днём рождения. Милая, желаю тебе звёздного неба желаний и яркого солнца любви, нежного ветра вдохновения и высоких волн счастья. Будь любима, красива, добра, весела, успешна и неповторима.
***
Любимая моя сестричка, день твоего рождения для меня — большой праздник. И я хотел бы пожелать тебе, родная моя, что бы ты сегодня была самая весёлая. Пусть жизнь принесёт тебе счастье и любовь, которую ты заслужила. И как твой брат, обещаю тебе свою поддержку во всём. Поздравляю!
***
Моя сестра, моя ты муза, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе иметь в жизни то, чего хочешь ты, а не другие. Всегда стремись к своим желаниям и целям, слушай только свой внутренний голос, но и иногда советы близких людей. Живи на полную, люби, летай в облаках, наслаждайся каждым моментом, радуйся и просто будь собой.
***
Милая сестра, твой брат поздравляет тебя с днём рождения. Желаю тебе от всего сердца постигать великий успех в жизни и познавать светлое счастье, верить в свою мечту и воплощать свои желания, дружить с удачей и везением, искренне любить и быть любимой.
***
Любимую и озорную сестренку хочу поздравить с днем рождения и как старший брат пожелать быть намного мудрее, самостоятельнее, справедливее, увереннее стоять на ногах ничего ни от кого не ждать, а надеяться лишь на себя!
Открытки с днем рождения сестренке от брата
На сайте "Телеграф" вы также можете найти прикольные поздравления с днем рождения брату.