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Поздравления сестре от брата с днем рождения: в стихах, открытках и своими словами

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Выберете самые теплые поздравления для сестренки
Выберете самые теплые поздравления для сестренки

Трогательные и теплые поздравления для сестры от брата в материале "Телеграфа"

Сестры и братья между собой самые родные по крови люди после родителей. В детстве они проводят вместе огромное количество времени, но потом им приходится расставаться. День рождения — дополнительный повод снова встретиться, либо же просто пообщаться, если физическая встреча по каким-то причинам невозможна.

"Телеграф" собрал добрые и нежные поздравления от брата сестре с днем рождения.

Поздравление сестре от брата с днем рождения в стихах

***

С днем рождения, сеструха,

Ещё год — и ты старуха!

Да шучу-шучу, конечно,

Молодая ты навечно,

Просто я, как брат, любя,

Подколоть решил тебя.

Но зато всерьёз желаю

На земле тебе я рая,

Море золота, бриллиантов

И Арабских Эмиратов

По четыре раза в год,

Чтобы все, разинув рот,

Твою жизнь считали сказкой,

И конечно, не напрасно:

Пусть на жизненном пути

Тебе во всём будет везти!

***

Сестренка моя дорогая,

Ты в радости вечно живи,

Здоровья чтоб было навалом,

Взаимной и теплой любви.

Чтоб мимо минули невзгоды,

Чтоб счастье с тобой рядом шло,

А в доме твоем постоянно

Чтоб было тепло и светло!

Мне радостно быть твоим братом.

Сегодня скажу я, любя,

О том, что хочу я поздравить

С твоим днем рожденья тебя!

Еще раз любви и улыбок

Тебе я хочу пожелать,

Идти лишь вперед и, конечно,

Не плакать и не унывать!

***

Поздравляю я, сестренка!

День рожденья твой с утра,

Я желаю только счастья

И здоровья, и добра!

Ты от брата поздравленья

От души скорей прими,

Пусть исполнится в мгновенье

Все, что так желаешь ты.

И обидам, и печалям

Не сдавайся никогда,

Пусть любовь оберегает

И хранит тебя всегда!

***

Ты лучшая в мире сестра для меня,

Поддержишь ты словом, утешишь всегда,

Сегодня твой праздник и дата твоя,

Брат скажет тебе: "С днем рожденья, сестра!"

Любви безграничной и света души,

Просторов бескрайних, надежды, мечты,

Пусть в день любой солнце согреет тебя,

Пусть вдаль унесутся дожди, холода.

По жизни упрямо и смело иди,

Преграды не сдвинут пусть цели твои,

Сияй оптимизмом и с юмором ты

Решай все задачи, твори все мечты!

Поздравления для сестры от брата своими словами

Дорогая сестричка, твой брат тебя искренне поздравляет с днём рождения. Милая, желаю тебе звёздного неба желаний и яркого солнца любви, нежного ветра вдохновения и высоких волн счастья. Будь любима, красива, добра, весела, успешна и неповторима.

***

Любимая моя сестричка, день твоего рождения для меня — большой праздник. И я хотел бы пожелать тебе, родная моя, что бы ты сегодня была самая весёлая. Пусть жизнь принесёт тебе счастье и любовь, которую ты заслужила. И как твой брат, обещаю тебе свою поддержку во всём. Поздравляю!

***

Моя сестра, моя ты муза, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе иметь в жизни то, чего хочешь ты, а не другие. Всегда стремись к своим желаниям и целям, слушай только свой внутренний голос, но и иногда советы близких людей. Живи на полную, люби, летай в облаках, наслаждайся каждым моментом, радуйся и просто будь собой.

***

Милая сестра, твой брат поздравляет тебя с днём рождения. Желаю тебе от всего сердца постигать великий успех в жизни и познавать светлое счастье, верить в свою мечту и воплощать свои желания, дружить с удачей и везением, искренне любить и быть любимой.

***

Любимую и озорную сестренку хочу поздравить с днем рождения и как старший брат пожелать быть намного мудрее, самостоятельнее, справедливее, увереннее стоять на ногах ничего ни от кого не ждать, а надеяться лишь на себя!

Открытки с днем рождения сестренке от брата

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