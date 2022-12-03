С днем рождения брату: прикольные картинки и открытки

Именинник улыбнется, получив прикольное поздравление с днем рождения в картинке

Брат находится рядом с нами с первых дней жизни. С этим человеком нас связывает очень многое. В день рождения брата не хочется ударить в грязь лицом с поздравлением и быть банальным, а наоборот — порадовать его чем-то оригинальным.

Полученные праздничным утром в мессенджере Telegram, Whatsapp или Viber прикольные картинки с днем рождения потешат брата, сколько бы лет ему не исполнилось. А еще такое поздравление станет знаком особого отношения к близкому родственнику.

Если традиционные открытки с изображением цветов, крепких напитков и сигар набили оскомину, то прикольные поздравления с днем рождения брату в картинках можно выбрать из представленных ниже, которые собрал для вас "Телеграф".

Ранее мы составили подборку прикольных поздравлений с днем рождения для брата в стихах и прозе, которые подойдут имениннику любого возраста.

Также "Телеграф" предлагает подобрать поздравления с юбилеем для брата.