Прикольные поздравления с днем рождения брату на любой возраст и случай

Прикольные поздравления брата с днем рождения в материале "Телеграф"

Близких людей всегда хочется радовать и удивлять. Обостряется это чувство, когда родные празднуют именины. Прикольные поздравления с днем рождения брату станут дополнительным доказательством особого к нему расположения.

Несмотря на теплые чувства, не всегда хватает фантазии на то, чтобы самостоятельно сочинить небанальное и особенное поздравление. Но это не беда. Прикольное поздравление брату с днём рождения можно найти в этой подборке сайта "Телеграф".

Эти прикольные поздравления для брата универсальны и подойдут для именинника любого возраста

***

Братик, сегодня, в твой день рожденья

Тебя обнимаю, шлю поздравленья!

Ты верь в удачу, и жизнь исполнит твои

Желанья!

В жизни порою

Так поворотов много,

Перед тобою

Прекрасная дорога!

Пусть тебе светит всегда зеленый светофор!

***

Сегодня брата с днем рожденья

Спешу с утра поздравить я!

Прими, родной наш, поздравленья!

Тебе их шлет наша семья.

За доброту, любовь и ласку

Да и за братский твой совет

Тебе, родной, я пожелаю

Здоровья, счастья, долгих лет!

Горжусь тобой, ведь есть причина!

И на вопрос один ответ:

Братишки лучше в мире нет,

Братишки лучше в мире нет,

И лучше в мире нет мужчины!

***

День рожденья твой идет,

И пусть тебе всегда везет.

Брат любимый лучше всех,

Пускай придет к тебе успех!

Ты силен и ты умен,

И все получится, я знаю,

Пусть волшебный сладкий сон

Жизнь твоя напоминает!

Эти прикольные поздравления брату с днём рождения подойдут для мужчины, который достиг зрелого возраста

***

Вот и настал День Рожденья

Братик мой, у тебя!

Годы летят, как мгновенье,

Реки меняют движенье,

Но, как и в юности,

Есть ты у меня,

Мой любимый брат! От души я желаю,

Чтоб здоров и счастлив ты был, дорогой!

И пусть удача тебя окрыляет,

И пускай везет тебе в жизни большой!

***

С праздником, мой братишка, с днем рождения

Знай, что всегда мальчишкой будешь для меня!

Часто я вспоминаю детские те года,

И я тебе желаю быть молодым всегда.

Пусть во всем тебе везет, знай, тебя удача ждет

Счастье в сердце пусть живет и в душе любовь цветет.

Прикольное поздравление брату от сестры может быть таким

***

Если бы могли мы братьев выбирать,

Знаю, чьей сестрою я б хотела стать!

Я хочу быть лишь твоей сестрою!

Если мне предложат брата-короля,

Я скажу "Спасибо", но выберу тебя!

Я так сильно дорожу тобою!

Сегодня праздник твой, мой милый брат,

Надеюсь, поздравлениям ты рад!

Пусть не будет на пути твоем преград!

Мой брат, мой брат, милый брат!

Братик мой любимый!

С днем рождения, милый!

***

Братик мой, с Днем рожденья! Пусть мое поздравленье принесет удачу! Будь ты богаче, в себе не сомневайся! Будь светел, счастлив ты! Знай, для своей сестренки ты как звезда сияешь, ты самый лучший на земле! И остальные все девчонки пусть о тебе вздыхают! Будь ты всегда здоровым и пусть сбываются мечты!

А прикольное поздравление брату на день рождения от брата может быть таким

В день рождения в подарок брату

Готов отдать хоть всю зарплату.

Хоть эта самая зарплата

И самому мне маловата.

Но те подарки хороши,

Что в счет не денег, а души!

***

С днем рождения, мой брат!

Я поздравить тебя рад.

Мы с тобой пойдем рыбачить,

Ну а жены, пусть судачат.

Я желания твои

Вмиг исполню, посмотри.

Достаю я пузырек,

На закуску пирожок.

А то моду взяли бабы:

В день рожденья им ведь надо

Настрогать ведро салата.

Рыба, сало, банка шпрот.

А потом растет живот.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения от сестры сестре.