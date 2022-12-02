Прикольные поздравления с днем рождения брату на любой возраст и случай
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прикольные поздравления брата с днем рождения в материале "Телеграф"
Близких людей всегда хочется радовать и удивлять. Обостряется это чувство, когда родные празднуют именины. Прикольные поздравления с днем рождения брату станут дополнительным доказательством особого к нему расположения.
Несмотря на теплые чувства, не всегда хватает фантазии на то, чтобы самостоятельно сочинить небанальное и особенное поздравление. Но это не беда. Прикольное поздравление брату с днём рождения можно найти в этой подборке сайта "Телеграф".
Эти прикольные поздравления для брата универсальны и подойдут для именинника любого возраста
***
Братик, сегодня, в твой день рожденья
Тебя обнимаю, шлю поздравленья!
Ты верь в удачу, и жизнь исполнит твои
Желанья!
В жизни порою
Так поворотов много,
Перед тобою
Прекрасная дорога!
Пусть тебе светит всегда зеленый светофор!
***
Сегодня брата с днем рожденья
Спешу с утра поздравить я!
Прими, родной наш, поздравленья!
Тебе их шлет наша семья.
За доброту, любовь и ласку
Да и за братский твой совет
Тебе, родной, я пожелаю
Здоровья, счастья, долгих лет!
Горжусь тобой, ведь есть причина!
И на вопрос один ответ:
Братишки лучше в мире нет,
Братишки лучше в мире нет,
И лучше в мире нет мужчины!
***
День рожденья твой идет,
И пусть тебе всегда везет.
Брат любимый лучше всех,
Пускай придет к тебе успех!
Ты силен и ты умен,
И все получится, я знаю,
Пусть волшебный сладкий сон
Жизнь твоя напоминает!
Эти прикольные поздравления брату с днём рождения подойдут для мужчины, который достиг зрелого возраста
***
Вот и настал День Рожденья
Братик мой, у тебя!
Годы летят, как мгновенье,
Реки меняют движенье,
Но, как и в юности,
Есть ты у меня,
Мой любимый брат! От души я желаю,
Чтоб здоров и счастлив ты был, дорогой!
И пусть удача тебя окрыляет,
И пускай везет тебе в жизни большой!
***
С праздником, мой братишка, с днем рождения
Знай, что всегда мальчишкой будешь для меня!
Часто я вспоминаю детские те года,
И я тебе желаю быть молодым всегда.
Пусть во всем тебе везет, знай, тебя удача ждет
Счастье в сердце пусть живет и в душе любовь цветет.
Прикольное поздравление брату от сестры может быть таким
***
Если бы могли мы братьев выбирать,
Знаю, чьей сестрою я б хотела стать!
Я хочу быть лишь твоей сестрою!
Если мне предложат брата-короля,
Я скажу "Спасибо", но выберу тебя!
Я так сильно дорожу тобою!
Сегодня праздник твой, мой милый брат,
Надеюсь, поздравлениям ты рад!
Пусть не будет на пути твоем преград!
Мой брат, мой брат, милый брат!
Братик мой любимый!
С днем рождения, милый!
***
Братик мой, с Днем рожденья! Пусть мое поздравленье принесет удачу! Будь ты богаче, в себе не сомневайся! Будь светел, счастлив ты! Знай, для своей сестренки ты как звезда сияешь, ты самый лучший на земле! И остальные все девчонки пусть о тебе вздыхают! Будь ты всегда здоровым и пусть сбываются мечты!
А прикольное поздравление брату на день рождения от брата может быть таким
В день рождения в подарок брату
Готов отдать хоть всю зарплату.
Хоть эта самая зарплата
И самому мне маловата.
Но те подарки хороши,
Что в счет не денег, а души!
***
С днем рождения, мой брат!
Я поздравить тебя рад.
Мы с тобой пойдем рыбачить,
Ну а жены, пусть судачат.
Я желания твои
Вмиг исполню, посмотри.
Достаю я пузырек,
На закуску пирожок.
А то моду взяли бабы:
В день рожденья им ведь надо
Настрогать ведро салата.
Рыба, сало, банка шпрот.
А потом растет живот.
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения от сестры сестре.