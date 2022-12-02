Прикольні привітання з днем народження братові на будь-який вік та випадок

Прикольні вітання брата з днем народження у матеріалі "Телеграф"

Близьких людей завжди хочеться радувати та дивувати. Загострюється це почуття, коли рідні святкують іменини. Прикольні привітання з днем народження братові стануть додатковим доказом особливої прихильності до нього.

Попри теплі почуття, не завжди вистачає фантазії на те, щоб самостійно написати небанальне та особливе привітання. Але це не біда. Прикольне привітання братові з днем народження можна знайти у цій добірці сайту "Телеграф".

Ці прикольні привітання для брата універсальні та підійдуть для іменинника будь-якого віку

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Братику, сьогодні, у твій день народження тебе обіймаю, шлю вітання! Ти вір в удачу, і життя виконає твої бажання! У житті часом так поворотів багато, перед тобою чудова дорога! Нехай тобі завжди світить зелений світлофор!

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Братику, вітаю тебе з днем народження! Бажаю бути сильним як Геракл, мудрим як Сократ і багатим як Ротшильд! Знайти жінку, яка розпалить полум’я любові та народить тобі десятеро дітей! Нехай будь-який шлях, яким ти зберешся йти по життю, незмінно приводить тебе до успіху, а будь-яке починання — досягненням поставленої мети.

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Любий братику, вітаю

З днем народження й бажаю,

Щоб тобі завжди фартило,

В гаманці бабло скрипіло,

В гаражі був "Ягуар".

Щоб від радощів кричав,

Щоб здійснялись всі бажання —

Ось тобі мої вітання!

Ці прикольні привітання братові з днем народження підійдуть для чоловіка, який досяг зрілого віку

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Ось і настав День Народження братику мій, у тебе! Роки летять, як мить, річки змінюють рух. Але, як і в юності, є ти в мене, мій улюблений брате! Від душі я бажаю, щоб здоровий і щасливий ти був, любий! І нехай удача тебе окрилює, і нехай щастить тобі у житті великому!

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Зі святом, мій братику, з днем народження! Знай, що завжди хлопчиськом будеш для мене! Часто я згадую дитячі ті роки, і я тобі бажаю бути молодим завжди. Нехай у всьому тобі щастить, знай, тебе удача чекає щастя в серці нехай живе і в душі цвіте любов.

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Я хочу привітати тебе з днем народження, дорогий мій брате, адже цей день для мене дуже важливий – саме сьогодні, нехай і чимало років тому, з’явився на світ щирий, добрий і у всіх відносинах чудовий чоловік – мій брат! Нехай життя буде до тебе прихильне, а доля справедлива! Будь щасливий!

Прикольне привітання братові від сестри може бути таким

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Якби ми могли братів вибирати, знаю, чиєю сестрою я хотіла б стати! Я хочу бути лише твоєю сестрою! Якщо мені запропонують брата-короля, я скажу "Дякую", але виберу тебе! Я так сильно дорожу тобою! Сьогодні твоє свято, мій любий брате, сподіваюся, привітанням ти радий! Хай не буде на шляху твоїм перешкод! Мій любий брате! З Днем народження милий!

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Братику мій, з Днем народження! Нехай моє вітання принесе успіх! Будь ти багатший, у собі не сумнівайся! Будь світлим, щасливий ти! Знай, для своєї сестрички ти як зірка сяєш, ти найкращий на землі! І решта всіх дівчат хай про тебе зітхають! Будь ти завжди здоровим і нехай справджуються мрії!

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Братику! Пам’ятаю, раніше у твій день народження я завжди смикала тебе за вуха, але зараз ти вимахав таким великим і ставним, що, боюся, мені вже не дотягнутися до твоїх вух без допомоги табуретки! Тому я обмежуся лише привітаннями, але зате якими! Щиро бажаю тобі бути справжнім господарем свого життя, нехай все в тебе йде за наміченим планом, нехай всі мрії збуваються, нехай оточують вірні друзі й подруги, а недоброзичливці самі розбігаються в сторони, помітивши тебе! Бажаю тобі завжди та у всьому з життя зривати джек пот, бути номером один у всіх тих сферах, які тебе цікавлять! Хай навколо тебе штабелями будуть падати красиві дівчата, убиті твоєю чарівністю, ну а ти підхопи найкращу з них і зроби своєю королевою! Багато тобі удачі, успіхів в усьому, міцного здоров’я, завжди гарного настрою. З днем народження, дорогий брате!

А прикольне привітання братові на день народження від брата може бути таким.

Я у свято бажаю улюбленому брату

Гідне життя, пристойну зарплату.

Щоб статурою полонив жінку кожну,

Полонив – скільки хочеш, любив лише одну.

Щоб будувався будинок і щоб сад підростав,

Надійним спадкоємцем щоб син став.

І щоб на схилі всіх прожитих років

Ти зрозумів: нема причин для смутків!

***

З днем народження, мій брате!

Я радий привітати тебе.

Ми з тобою підемо рибалити,

Ну а дружини, хай плутають.

Я бажання твої

Вмить виконаю, подивися.

Дістаю я бульбашку,

На закуску пиріжок.

А то моду взяли баби:

Адже в день народження їм треба

Настрогати відро салату.

Риба, сало, банку шпрот.

А потім росте живіт.

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження сестрі від сестри.