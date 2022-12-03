З днем народження братові: прикольні картинки та листівки

Іменинник усміхнеться, отримавши прикольне привітання з днем народження у картинці

Брат знаходиться поряд із нами з перших днів життя. З цією людиною нас пов’язує дуже багато. У день народження брата не хочеться вдарити в багнюку обличчям з привітанням і бути банальним, а навпаки — порадувати його чимось оригінальним.

Отримані святковим ранком у месенджері Telegram, Whatsapp або Viber прикольні картинки з днем народження потішать брата, скільки б років йому не виповнилося. А ще таке привітання стане знаком особливого ставлення до свого родича.

Якщо традиційні листівки із зображенням квітів, міцних напоїв та сигар набили оскому, то прикольні привітання з днем народження брату в картинках можна вибрати з наведених нижче, які зібрав для вас "Телеграф".

Раніше ми склали добірку прикольних привітань із днем народження для брата у віршах та прозі, які підійдуть імениннику будь-якого віку.

Також "Телеграф" пропонує підібрати вітання з ювілеєм для брата.