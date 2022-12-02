Привітання з ювілеєм для брата у віршах та своїми словами

Розповідаємо, як підібрати найкраще привітання братові з ювілеєм

Ювілей – одне з найособливіших свят у житті людини та її близьких. З нагоди круглої дати завжди хочеться сказати імениннику найтепліші слова, що обв’язково запам’ятаються назавжди. А особливо, якщо день народження у брата.

Серед буденних справ буває важко зосередитися та придумати привітання на ювілей братові. "Телеграф" вирішив допомогти з підготовкою до святкової події та зібрав спеціальну добірку. Привітання, що сподобалися, можна відправити ювіляру в будь-якому месенджері або ж роздрукувати і вручити разом з основним подарунком, коли вітатимете брата з ювілеєм.

Вітання брата з ювілеєм у віршах

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З ювілеєм, брате, вітаю!

Багатьох благ тобі бажаю:

Радості, любові, удачі

І везіння на додачу.

Щоб плани втілювалися,

Гроші зовсім не кінчалися,

Були вірні друзі.

Братик, я люблю тебе.

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Сьогодні я вітаю брата

Із ювілеєм, з його святом!

Хай все тобі завжди вдається,

Удача сонячно сміється.

Хай справи йдуть лише угору,

Грошей завжди буде доволі.

Хай береже тебе Господь,

Життя яскравого, пригод!

Ось такою листівкою можна привітати брата з ювілеєм

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50 – не привід для печалі,

50 – це зрілість золота!

Хай до ста, а може ще і далі

Йдуть не озираючись літа.

Виднокіл хай не встеляють хмари,

Хай клюють на вудку карасі.

Ми за тебе, рідний ювіляре, брате

Дякуємо Богові усі.

Зичимо тобі здоров'я, радісної долі

У нашому сімейному колі.

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Дозволь з ювілеєм привітати тебе, брате,

І побажати від душі

Багато щастя і добра багато.

Хай буде світлим кожен день в житті.

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко тобі вперед іти,

І словом добрим хай завжди вітають.

Бажаю успіхів великих у роботі,

Й побільше творчих всіх натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день.

Якщо вчити на пам'ять вітання з ювілеєм братові у віршах немає можливості, то ось кілька ідей, як можна зробити це своїми словами.

Вітання братові на ювілей у прозі

Любий мій брате, вітаю тебе з ювілеєм! Бажаю тобі міцного здоров'я, достатку, що невблаганно буде зростати щодня, успіхів і величезного везіння у всіх починаннях, втілення всіх ідей у ​​життя. І нехай тебе оточують тільки вірні друзі та люблячі люди. Будь здоровий і міцний, любий!

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Брате, цього ювілею всі хочуть сказати тобі якомога більше теплих і душевних слів. Я не буду винятком. Бажаю тобі рідних людей поряд, розуміння, підтримки, процвітання. Нехай буде будинок, де завжди на тебе чекатимуть. Бажаю спокою та менше переживань. Більше мрій, будь упевнений у завтрашньому дні. Нехай ніхто і нічого тебе не засмучує. Ну а раптом що, знай, я завжди поряд – прийду на допомогу та підтримаю.

Привітання можна доповнити листівкою

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Братику, сьогодні я хочу привітати тебе з днем ​​народження, з ювілеєм. Бажаю завжди почуватися на своєму місці у цьому житті. Щоб тобі було зручно, комфортно, приємно, тепло та надійно.

Хочу ще побажати тобі бути потрібною людиною. Нехай у житті будуть люди, які гостро тобі потребуватимуть. Бажаю не знати життєвих негараздів. Нехай серце твоє буде сповнене любов'ю та радістю. Благополуччя, яскравих вражень, усмішок та впевненості у завтрашньому дні!

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Братку, сьогодні ти святкуєш ювілей. Як швидко пролітає час, як багато ми з тобою разом уже пережили та ще переживемо. Цього знаменного дня хочу побажати тобі завжди рухатися тільки вперед, не опускати руки у разі невдач. А втім, хай невдачі взагалі обходять тебе. Знаходь у кожній миті життя те, що наповнюватиме тебе енергією і заряджатиме на нові досягнення. Розвивайся, мчи до нових цілей. Бажаю тобі душевного спокою, теплого домашнього вогнища, коханих людей поряд. З днем ​​народження, рідний!

Раніше "Телеграф" публікував привітання із днем ​​народження братові від сестри.