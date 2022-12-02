Привітання з ювілеєм для брата у віршах та своїми словами
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Розповідаємо, як підібрати найкраще привітання братові з ювілеєм
Ювілей – одне з найособливіших свят у житті людини та її близьких. З нагоди круглої дати завжди хочеться сказати імениннику найтепліші слова, що обв’язково запам’ятаються назавжди. А особливо, якщо день народження у брата.
Серед буденних справ буває важко зосередитися та придумати привітання на ювілей братові. "Телеграф" вирішив допомогти з підготовкою до святкової події та зібрав спеціальну добірку. Привітання, що сподобалися, можна відправити ювіляру в будь-якому месенджері або ж роздрукувати і вручити разом з основним подарунком, коли вітатимете брата з ювілеєм.
Вітання брата з ювілеєм у віршах
***
З ювілеєм, брате, вітаю!
Багатьох благ тобі бажаю:
Радості, любові, удачі
І везіння на додачу.
Щоб плани втілювалися,
Гроші зовсім не кінчалися,
Були вірні друзі.
Братик, я люблю тебе.
***
Сьогодні я вітаю брата
Із ювілеєм, з його святом!
Хай все тобі завжди вдається,
Удача сонячно сміється.
Хай справи йдуть лише угору,
Грошей завжди буде доволі.
Хай береже тебе Господь,
Життя яскравого, пригод!
***
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть не озираючись літа.
Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі.
Ми за тебе, рідний ювіляре, брате
Дякуємо Богові усі.
Зичимо тобі здоров'я, радісної долі
У нашому сімейному колі.
***
Дозволь з ювілеєм привітати тебе, брате,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті.
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко тобі вперед іти,
І словом добрим хай завжди вітають.
Бажаю успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих всіх натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.
Якщо вчити на пам'ять вітання з ювілеєм братові у віршах немає можливості, то ось кілька ідей, як можна зробити це своїми словами.
Вітання братові на ювілей у прозі
Любий мій брате, вітаю тебе з ювілеєм! Бажаю тобі міцного здоров'я, достатку, що невблаганно буде зростати щодня, успіхів і величезного везіння у всіх починаннях, втілення всіх ідей у життя. І нехай тебе оточують тільки вірні друзі та люблячі люди. Будь здоровий і міцний, любий!
***
Брате, цього ювілею всі хочуть сказати тобі якомога більше теплих і душевних слів. Я не буду винятком. Бажаю тобі рідних людей поряд, розуміння, підтримки, процвітання. Нехай буде будинок, де завжди на тебе чекатимуть. Бажаю спокою та менше переживань. Більше мрій, будь упевнений у завтрашньому дні. Нехай ніхто і нічого тебе не засмучує. Ну а раптом що, знай, я завжди поряд – прийду на допомогу та підтримаю.
***
Братику, сьогодні я хочу привітати тебе з днем народження, з ювілеєм. Бажаю завжди почуватися на своєму місці у цьому житті. Щоб тобі було зручно, комфортно, приємно, тепло та надійно.
Хочу ще побажати тобі бути потрібною людиною. Нехай у житті будуть люди, які гостро тобі потребуватимуть. Бажаю не знати життєвих негараздів. Нехай серце твоє буде сповнене любов'ю та радістю. Благополуччя, яскравих вражень, усмішок та впевненості у завтрашньому дні!
***
Братку, сьогодні ти святкуєш ювілей. Як швидко пролітає час, як багато ми з тобою разом уже пережили та ще переживемо. Цього знаменного дня хочу побажати тобі завжди рухатися тільки вперед, не опускати руки у разі невдач. А втім, хай невдачі взагалі обходять тебе. Знаходь у кожній миті життя те, що наповнюватиме тебе енергією і заряджатиме на нові досягнення. Розвивайся, мчи до нових цілей. Бажаю тобі душевного спокою, теплого домашнього вогнища, коханих людей поряд. З днем народження, рідний!
Раніше "Телеграф" публікував привітання із днем народження братові від сестри.