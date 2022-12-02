Поздравления с юбилеем для брата в стихах и своими словами
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Рассказываем, как подобрать лучшее поздравление брату с юбилеем
Юбилей – один из самых особенных праздников в жизни человека и его близких. По случаю круглой даты всегда хочется сказать имениннику самые теплые и запоминающиеся слова, а особенно, если день рождения у брата.
В суматохе дней порой трудно сосредоточиться и придумать поздравление на юбилей брату. "Телеграф" решил помочь с подготовкой к праздничному событию и собрал специальную подборку. Понравившиеся поздравления можно отправить юбиляру в любом мессенджере или же распечатать и вручить вместе с основным подарком, когда будете поздравлять брата с юбилеем.
Поздравление брата с юбилеем в стихах
***
С юбилеем, милый брат!
Будь счастливей во стократ,
Поздравляю от души,
Пусть все сбудутся мечты!
***
Брат, тебе я пожелаю,
Чтобы все мечты сбылись!
С юбилеем поздравляю!
Пусть удачу дарит жизнь!
Пусть все будет как захочешь,
Чтобы жил ты без проблем!
Много счастья днем и ночью!
И беды не знать совсем!
***
Поздравляю с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет, брат!
Близкие твои пусть не болеют,
А удача в дом идет.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день варенья
Сбудутся твои мечты!
***
Братишка – с юбилеем!
Будь счастлив, дорогой!
Ты лучший брат на свете,
Мне хорошо с тобой!
К тебе я обратиться могу
В нелегкий час,
Ты мне всегда поможешь,
Совет свой лучший дашь!
Тебя же пусть обходят
И горе, и беда!
Здоровья тебе, счастья,
На долгие года!
***
Вот и чудный день настал,
Юбилей уж постучал!
У тебя, брат, праздник,
Ты сегодня — юбиляр!
Все улыбки, пожеланья,
Будут только для тебя.
Ведь сегодня, без сомненья,
Ты ярчайшая звезда!
***
Год прибавился к десятку
— Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Пожелаем мы здоровья,
Ничего важнее нет.
Неразлучный будь с любовью
И живи ты до ста лет.
Если заучивать поздравление с юбилеем брату в стихах нет возможности, то вот несколько идей, как можно сделать это своими словами.
Поздравление брату на юбилей в прозе
Дорогой мой брат, поздравляю тебя с юбилеем! Желаю тебе крепчайшего здоровья, неумолимо ежедневно возрастающего достатка, успехов и огромного везения во всех начинаниях, воплощения всех идей в жизнь. И пускай тебя окружают только верные друзья и любящие люди. Будь здоров и крепок, дорогой!
***
Брат, в этот юбилей все хотят сказать тебе как можно больше теплых и душевных слов. Я буду исключением. Желаю тебе родных людей рядом, понимания, поддержки, процветания. Пусть будет дом, где всегда тебя будут ждать. Желаю спокойствия и меньше переживаний. Больше мечтай, будь уверен в завтрашнем дне. Пусть никто и ничто тебя не огорчает. Ну а вдруг что, знай, я всегда рядом — помогу и поддержу.
***
Братик, сегодня я хочу поздравить тебя с днем рождения, с юбилеем. Желаю всегда чувствовать себя на своем месте в этой жизни. Чтобы тебе было удобно, комфортно, приятно, тепло и надежно.
Хочу еще пожелать тебе быть нужным человеком. Пусть в жизни будут люди, которые будут остро в тебе нуждаться. Желаю не знать жизненных невзгод. Пусть сердце твое будет наполнено любовью и радостью. Благополучия, ярких впечатлений, улыбок и уверенности в завтрашнем дне!
***
Братец, сегодня ты празднуешь юбилей. Как быстро пролетает время, как много мы с тобой вместе уже пережили и еще переживем. В этот знаменательный день хочу пожелать тебе всегда двигаться только вперед, не опускать руки в случае неудач. А впрочем, пусть неудачи вообще обходят тебя стороной. Находи в каждом мгновении жизни то, что будет наполнять тебя энергией и заряжать на новые достижения. Развивайся, мчи к новым целям. Желаю тебе душевного спокойствия, теплого домашнего очага, любимых людей рядом. С днем рождения, родной!
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения брату от сестры.